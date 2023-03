Premio "Industria Felix" al gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato è stato insignito del prestigioso premio “Industria Felix”. Il riconoscimento, che l’azienda valdostana ha già ricevuto nel 2021, è assegnato da “Industria Felix magazine”, supplemento trimestrale de “Il Sole 24 Ore”, e va a quelle realtà italiane che si sono messe in luce per le performance gestionali e l’affidabilità finanziaria.

Il Gruppo Marazzato, e più precisamente la Marazzato Soluzioni Ambientali Srl, fa parte di quelle 79 aziende del Nord Ovest (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) che meglio hanno figurato nel periodo post-Covid per crescita dei ricavi e dei fatturati, per solidità dei bilanci e anche per sostenibilità.

La cerimonia si è tenuta venerdì 24 maggio all’Unione Industriali Torino, nella Sala Giovanni Agnelli, in occasione della 47esima manifestazione “Industria Felix” (5a edizione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta). L’evento si è aperto dai saluti di Giorgio Marsiaj (Sabelt), presidente dell’Unione, e animato da un talk che ha visto protagonisti Marco Gabbiani (Banca Mediolanum), Gianluca Coluccio (Ria Grant Thornton), Giovanni Riefoli (Plus Innovation) e Valerio Locatelli (M&L Consulting Group).

Sono intervenuti, oltre a vari professionisti ed esperti, anche Michele Chieffi, del comitato scientifico di Industria Felix, Alessandro Mattii di M&L Consulting Group e Giovanni Mensi, di Confindustria Piemonte. L’evento ha visto anche la partecipazione dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Piemonte, Elena Chiorino, a cui è stato affidato l’intervento conclusivo. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, è infine intervenuto da remoto.

Alberto Marazzato, General Manager del Gruppo, ha dichiarato: “L’ottenimento per la seconda volta del prestigioso riconoscimento è per noi conferma dell’impegno profuso quotidianamente nella gestione di un organismo così complesso e formato da così tante sfaccettature come il nostro. I criteri di affidabilità, fondati su valutazioni scientifiche da parte di organismi indipendenti, sono una garanzia non solo per i nostri clienti, ma anche per gli stakeholder e per l’intero territorio con cui quotidianamente ci interfacciamo, che ricopre anche e soprattutto le regioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta”.