Piccolo vademecum dell'Aidaa per ridurre i consumi di acqua

In questi giorni stiamo assistendo in particolare in alcune regioni del nord Italia ad una siccità senza precedenti. Basta vedere le immagini proposte dai vari canali televisi per renderci conto che la situazione è davvero molto grave, e per alcune regioni come Piemonte e Lombardia si inizia a produrre provvedimenti di razionalizzazione proprio dell'acqua che potrebbe nelle prossime settimane arrivare alla razionalizzazione anche per i consumi umani.

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente propone un vademecum semplice e diretto a tutti, che con un po' di attenzione e buon senso può dare una mano per risparmiare oro blu e allo stesso tempo dare anche un taglio alla bolletta.

Vademecum

1- Controllare che i rubinetti dell’acqua siano ermeticamente chiusi quando si esce di casa.

2- Non lasciare i rubinetti gocciolanti durante la giornata

3- Non far scorrere l’acqua quando si lavano i denti

4- Verificare i programmi di utilizzo (e consumo di acqua) di lavatrice e lavastoviglie usando quelli più consoni al tipo di utilizzo previsto

5- Spegnere due minuti prima l’irrigatore d’acqua del giardino (da usare nelle ore serali)

6- Limitare a 7 minuti il tempo della doccia

7- Ridurre di tre dita l’acqua nella vasca durante il bagno

8- Controllare il livello di acqua nel lavabo ( o nel mastello) quando si lavano i piatti o i panni a mano tenendo il livello dell’acqua più basso di tre centimetri rispetto al solito.

Questi piccoli accorgimenti se seguiti alla lettera permettono di risparmiare fino a 300 litri di acqua al giorno con un risparmio medio di oltre 200 euro l'anno sulla bolletta.