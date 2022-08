Per studenti disabili vercellesi sono in arrivo 450.000 euro di aiuti

Bambini e ragazzi che presentano disabilità fisiche e sensoriali e che frequentano le scuole di Vercelli avranno a disposizione oltre 450mila euro per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale.

L'annuncio di Stecco: "Un aiuto per 314 alunni"

Lo annuncia Alessandro Stecco, medico e professore universitario eletto nelle file della Lega Salvini Piemonte. "Nella nostra provincia abbiamo 314 alunni - commenta Stecco - che necessitano di un supporto a livello di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. I nostri studenti frequentano scuole di ogni ordine e grado e la Regione Piemonte dall’anno scolastico 2022/2023 vuole agevolare il loro percorso didattico con risorse economiche che si trasformeranno in nuove opportunità per questi ragazzi che ogni giorno siedono sui banchi vercellesi, per costruire un futuro al quale la collettività e le istituzioni devono contribuire”.

Conti alla mano, parliamo ovviamente di una media, si tratta di circa 1.433 euro a testa. Non è poi così tanto, ma certamente può aiutare le famiglie.