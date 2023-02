Oltre la Tomba di Tutankhamun e ultime notizie da Pompei con il Lions Club

Il salone delle feste del Circolo Ricreativo era gremito, per ascoltare la relazione del prof. Porcelli, professore ordinario di Fisica presso il Politecnico di Torino dove si occupa di Fisica dei Plasmi, con applicazione nell’ambito della fusione termonucleare controllata, e di Tecnologie fisiche applicate ai Beni Culturali e all’Archeologia.

Serata appassionante

La serata, che ha appassionato tutti i presenti sia per l’interesse degli argomenti, sia per la semplicità ed informalità con cui il relatore ha trattato tematiche complesse, voleva mostrare come la Fisica e le nuove tecnologie stanno cambiando il modo di fare ricerca in Archeologia. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che è stata illustrata mediante quattro studi specifici nei quali il prof. Porcelli è stato coinvolto direttamente:

1) L’origine meteoritica della spada di Tutankhamun;

2) Alla ricerca della tomba di Nefertiti;

3) Raggi cosmici per sondare l’interno delle Piramidi;

4) Alla ricerca di ordigni inesplosi nel Parco Archeologico di Pompei.

Quest’ultimo argomento, pressoché sconosciuto, è stato illustrato con particolare attenzione, suscitando l’attenzione generale.

All’inizio della serata, il presidente Lions Renato Bianco, ha comunicato che il Club ha deciso di destinare la somma di € 3.000 per il sostegno delle popolazioni della Turchia e della Siria, colpite dal tremendo terremoto di questi giorni. Si tratta della seconda importante erogazione a sostegno di calamità nell’anno Lionistico in corso; una prima, di analoga importanza, era stata assegnata a ottobre a favore delle popolazioni delle Marche.