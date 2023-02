Nuovi progetti di videosorveglianza per la sicurezza urbana

Ieri, giovedì 9 febbraio 2023, in Prefettura a Vercelli, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Lucio Parente, alla quale hanno partecipato il Consigliere Gian Mario Morello, in rappresentanza della Provincia di Vercelli, il Vice Questore Vicario, Anna Filomena Palmisano, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, Emanuele Caminada, e della Guardia di Finanza, Ciro Natale, i Sindaci e Rappresentanti dei Comuni di Albano, Asigliano Vercellese, Borgo d’Ale, Buronzo, Caresanablot, Crova, Lozzolo, Quarona, Trino.

Progetti di installazione

Nel corso della riunione sono stati approvati i progetti di installazione e implementazione dei sistemi di videosorveglianza presentati dai predetti Comuni, che hanno aderito al bando previsto dal decreto - legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1°dicembre 2018, n. 132 che, per l’anno 2022, ha autorizzato la spesa complessiva di 32 milioni di euro per l’intero territorio nazionale, ai fini del potenziamento delle tecnologie di contrasto all’illegalità ed all’insicurezza percepita dai cittadini. Complessivamente sono venti i progetti comunali di videosorveglianza presentati in Prefettura entro il termine di scadenza del 30 gennaio scorso, e, in aggiunta a quelli approvati oggi, gli ulteriori progetti per i quali i Comuni della provincia hanno avanzato richiesta di finanziamento saranno sottoposti all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in una prossima riunione. Il Prefetto ha evidenziato che “ l’iniziativa si colloca nel solco di analoghi progetti finanziati con lo stanziamento di risorse statali messe a disposizione del Ministero dell’Interno, sin dall’anno 2017 ” precisando che “è stato introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti procedure, in quanto il decreto del Ministro dell’Interno, adottato il 21 ottobre scorso di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze - nel definire i criteri di ripartizione delle risorse statali - ha previsto l’attribuzione di un punteggio più elevato ai Comuni di minore densità demografica, riducendo inoltre l’incidenza della quota di cofinanziamento da parte dell’ente locale. L’ultima rilevazione statistica sui reati al 31 dicembre 2021” ha aggiunto il Prefetto “evidenzia una situazione soddisfacente nella provincia di Vercelli che si è posizionata al 6° posto nella classifica delle province più sicure, e le prime stime relative al 2022 confermano un trend positivo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel territorio vercellese”.