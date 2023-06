Mille Miglia a Vercelli: una folla ammira le leggende dell'automobile

Grande tripudio per la Mille Miglia a Vercelli dove è passata per la prima volta nella storia nel corso della quarta tappa partita da Parma e che dopo Stradella e Pavia, ha raggiunto il Piemonte, con due soli precedenti nella gara di velocità, il 1947 e il 1948, con pranzo ad Alessandria, poi Asti e l'arrivo a Vercelli puntuale, sia per il gruppo delle 100 Ferrari che per le altre oltre 400 di varie epoche.

Carovana arrivata puntuale

News

La carovana arrivando dalla direzione di Trino è transitata in Corso Fiume e che è poi arrivata davanti alla Basilica di Sant'Andrea per la timbratura e poi attraverso via Galileo Ferraris fino i piazza Cavout, uscenda da via Gioberto ed immettendosi in corso Italia, per poi prendere la direzione di Novara da dove si sta dirigendo verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara.

Poco prima dell'arrivo delle prime auto storiche il saluto del sindaco e degli organizzatori davanti alla basilica di Sant'Andrea.

Foto 1 di 27 Foto 2 di 27 Foto 3 di 27 Foto 4 di 27 Foto 5 di 27 Foto 6 di 27 Foto 7 di 27 Foto 8 di 27 Foto 9 di 27 Foto 10 di 27 Foto 11 di 27 Foto 12 di 27 Foto 13 di 27 Foto 14 di 27 Foto 15 di 27 Foto 16 di 27 Foto 17 di 27 Foto 18 di 27 Foto 19 di 27 Foto 20 di 27 Foto 21 di 27 Foto 22 di 27 Foto 23 di 27 Foto 24 di 27 Foto 25 di 27 Foto 26 di 27 Foto 27 di 27

Davvero tanto entusiasmo in città

Tanta gente su tutto il percorso con le bandierine in bella vista, anziani, giovani, il fascino dei bolidi d'epoca, che rombavano però come appena usciti dalla fabbrica, ha colpito nel segno. I concorrenti provengono da ogni parte d'Europa e del mondo.

I promotori del passaggio in città sono il Comune e l'Aci di Vercelli, mentre i sostenitori locali della manifestazione sono: Provincia di Vercelli, Gruppo Marazzato, Moveco, Gruppo Autotorino, Ascom Confcommercio, Arti Grafiche Gallo, Re Life, Fondazione Crv, Ovest Sesia Gammastamp.

Una squadra che ha regalato alla città una giornata di meraviglia e ha scritto un'altra pagina della storia motoristica della città che non è indifferenze.