Meteo Vercelli: l'ottobrata interrotta dalla pioggia

In questi giorni ha continuato a far sentire i suoi benefici effetti l'ottobrata calda, oggi, martedì 18 ottobre 2022, la massima si è attestata sui 24 °C. Chi lunedì avesse avuto la fortuna di trovarsi in Liguria avrebbe visto ancora tanti bagnanti sulle spiagge, rispetto alla stagione.

Pioggia venerdì e domenica

Ma nei prossimi giorni il rigurgito estivo verrà interrotto più volte. Il primo intervallo piovoso sarà venerdì 21 ottobre, con discesa delle temperature, tra 11 e 17 °C, al momento per il vercellese è prevista pioggia debole. Risalita delle temperature il giorno di sabato (massima a 21 °C), ma domenica si ripeterà il copione di venerdì con piogge deboli e più fresco.

Anche nella prossima settimana sono previste precipitazioni, ma sempre molto più contenute delle tradizionale che si verificano fra fine ottobre e i primi di novembre, ma in questo caso si tratta di tendenze ancora con livelli di confidenza molto bassi.