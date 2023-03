“L’Barlafus” da domenica 2 aprile si sposta in Viale Rimembranza

La location di viale Garibaldi era da parecchio tempo tradizionale per lo storico mercatino del piccolo antiquariato “L’Barlafus” di Confesercenti, ora però gli appassionati dovranno appuntarsene una nuova, perché il mercatino, già da domenica 2 aprile 2023, si trasferità in Viale Rimembranza.

Questo perché a breve inizieranno i lavori di rifacimento di Viale Garibaldi da qui ai prossimi mesi, per questo la kermesse deve spostarsi, magari per ritornare in un Viale Garibaldi rifatto.

La storia del mercatino

Nato il 19 marzo 1989 con pochi banchi nel cuore storico di Vercelli, Piazza Cavour, nel corso degli anni il mercatino è cresciuto, tanto che nel 2014 la sede di svolgimento della manifestazione si spostò in Viale Garibaldi.

L’evento è entrato ormai nella consuetudine dei vercellesi e non solo: L’Barlafus richiama infatti a Vercelli ogni mese visitatori ed appassionati provenienti da altre province e Regioni e rappresenta un appuntamento attesissimo e irrinunciabile, un’occasione per viaggiare nei tempi andati tra le bancarelle della sempre vivace manifestazione e per una rilassante passeggiata alla scoperta dei tesori di Vercelli e della sua ottima offerta enogastronomica e commerciale.

Espositori da Piemonte e zone limitrofe

L’Barlafus ospita espositori provenienti da tutto il Piemonte e dalle Regioni limitrofe, apre all’alba di ogni prima domenica del mese e per tutta la giornata i visitatori possono ammirare e acquistare la merce disposta sui banchi: dai quadri ai dischi in vinile e vecchi libri, dagli articoli di numismatica alle schede telefoniche alle stoviglie, dai piatti alle tazze e posaterie, dalle bambole e giocattoli alle teiere, ma anche abiti, bigiotteria ed accessori vintage, modernariato, militaria ed oggettistica del bel tempo andato, curiosità tutte da esplorare. Dedicato principalmente al mondo dell’usato e del baratto, del collezionismo e vintage, L’Barlafus ospita anche alcune opere di abilità manuali, frutto dell’ingegno e creatività degli espositori, oltre a offrire spazi per le organizzazioni di volontariato che desiderano promuovere la propria attività.