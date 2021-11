La statistica sul Covid in un confronto fra 2020 e 2021

I dati sul Vercellese

Lock down VS quasi-normalità.

È innegabile che quest'anno le cose stiano procedendo in maniera diversa. Esattamente un anno fa, di fronte al riacutizzarsi della pandemia, scattavano in Italia le disposizioni anti-Covid che introducevano le regioni colorate in base alle fasce di rischio. Dopo quella che si è rivelata un’illusoria tregua estiva, i contagi erano infatti drasticamente aumentati, facendo scattare la zona rossa in diverse regioni italiane fra cui il Piemonte.

Oggi non è più così

È palese l’inversione di tendenza, che è davvero ottima verrebbe da dire… Sicuramente il successo della campagna vaccinale, con il raggiungimento dell’83% di vaccinati a livello nazionale, ha contribuito molto a questo risultato. Anche le misure anti-Covid hanno aiutato a tenere sotto controllo la situazione e a intervenire tempestivamente nei casi critici, mettendo in evidenza come l’Italia costituisca un modello virtuoso nella lotta al Coronavirus… A riconoscere questo risultato sono proprio alcuni Paesi europei, prima fra tutti l’Austria, che in questi giorni stanno valutando l’ipotesi di applicare i protocolli italiani di sicurezza anti-covid, quali l’uso obbligatorio del tanto discusso «green pass» sul luogo di lavoro.