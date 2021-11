Sono 7.597 le persone vaccinate contro il Covid, dati del 7 novembre

Regionale

Finora i medici di famiglia hanno effettuato 158.836 vaccinazioni antinfluenzali.

Sono 7.597 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi, domenica 7 novembre 2021, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.065 è stata somministrata la seconda dose, a 4.580 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, domenica 7 novembre 2021, in particolare, sono 327 i 12-15enni, 605 i 16-29enni, 591 i trentenni, 510 i quarantenni, 417 i cinquantenni, 202 i sessantenni, 148 i settantenni, 1.101 gli estremamente vulnerabili e 2.527 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.609.572 dosi, di cui 2.977.949 come seconde e 293.147 come terze, corrispondenti al 92,1% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Il punto sui vaccini antinfluenzali

