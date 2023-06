La mille miglia torna dopo 75 anni nelle terre dell'alto Piemonte

Il 16 giugno 2023 la 1000MIGLIA rievocativa tornerà ad attraversare il territorio piemontese. Si tratta di

un evento motoristico che ci riporta indietro di 75 anni, quando nel 1948 la MILLE MIGLIA di velocità ebbe

un percorso comprendente una tappa che da Torino portava in direzione del traguardo bresciano,

passando attraverso la provincia di Vercelli.

Enzo Ferrari definì la MILLE MIGLIA di velocità la “corsa più bella del mondo”, e ancora oggi la lunghissima

carovana dei circa 400 equipaggi partecipanti alla rievocazione annuale, cui si aggiungono le auto del

TRIBUTE FERRARI e quelle elettriche del 1000MIGLIA GREEN, attira un'attenzione mondiale.

Le Città di Vercelli e Novara, attraversate in sequenza lungo la quarta tappa con traguardo a Milano, si

sono organizzate insieme per dare il benvenuto della cittadinanza ai piloti, in un’ottica sinergica

incoraggiata dalla recente fusione delle ATL cittadine nella ATL TERRE DELL’ALTO PIEMONTE.

Nel territorio vercellese è possibile ancora oggi trovare alcune pietre miliari della storia del motorismo:

soltanto a titolo di esempio, proprio da lì si è sviluppata quella leggenda dell' industria automobilistica e

dello sport a quattro ruote, chiamata Lancia: fu infatti Vincenzo, dei Lancia di Fobello in Valsesia, a

fondare la casa automobilistica Lancia, caratterizzando la produzione per innovatività, eleganza ed indole

sportiva, tanto che una LANCIA AURELIA D24 vinse proprio l'edizione XXI della 1000MIGLIA nel 1954, con

Alberto Ascari al volante.

Gli Automobile Club di Novara e Vercelli hanno quindi pensato di favorire la partecipazione

degli appassionati di motorismo storico organizzando due raduni rientranti nel circuito

nazionale ACI STORICO - RUOTE NELLA STORIA:

sabato 17 giugno gli iscritti a RUOTE NELLA STORIA NOVARA 2023 si raduneranno nel cuore della

Città di Novara, su cui campeggia la Cupola Antonelliana, per iniziare un giro ispirato ai capolavori del

celebre architetto autore della MOLE ANTONELLIANA, nativo di Ghemme, con visita allo SCUROLO DELLA

BEATA PANACEA, fino a Romagnano Sesia con visita guidata alla VILLA CACCIA;

domenica 18 giugno gli iscritti a RUOTE NELLA STORIA VERCELLI 2023 percorreranno proprio la

VALSESIA in cui nacque Vincenzo Lancia, seguendo un itinerario di grandissimo valore paesaggistico e

culturale, alla scoperta della cultura WALSER: gli iscritti si raduneranno a VARALLO SESIA per completare

l'itinerario lungo la Valle del Sesia in direzione della sua sorgente, il MONTE ROSA, percorrendo la

pittoresca Val Sermenza fino a RIMA, uno dei borghi WALSER più belli d'Italia, con la Gipsoteca ed il

MUSEO DEL FINTO MARMO; tra il sabato e la domenica ci sarà la possibilità di cenare ed alloggiare nei

pressi del SACRO MONTE DI VARALLO SESIA, PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' UNESCO.