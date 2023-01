Incontro sull'economia circolare con il Lions Club Vercelli

Il Lions Club Vercelli ha iniziato l’attività del 2023 con una serata conviviale che ha riscosso grande interesse da parte dei partecipanti. Il relatore Andrea Fluttero ha parlato sul tema “Economia Circolare ed i modelli di EPR (Responsabilità estesa del produttore). L’argomento ha suscitato grande interesse nel folto pubblico di soci presenti perché di estrema attualità e sovente trattato in modo superficiale o esclusivamente ideologico.

Fluttero è un professionista del settore a cui arriva dopo un’esperienza politica che lo ha portato al Senato della Repubblica nel corso della XVI legislatura nel corso della quale è stato segretario della Commissione Ambiente.

Nozioni tecniche

L’argomento è stato trattato con semplicità, ma anche con grande quantità di notizie esclusivamente tecniche accompagnate da informazioni statistiche. È stata l’occasione per acquisire informazioni e conoscenze che possono sicuramente aiutare a comprendere con maggiore chiarezza le trasformazioni della nostra società.

Il Presidente del Club Renato Bianco commenta: «La serata ci ha aiutati a comprendere l’importanza di considerare ciò che dismettiamo non come un semplice “rifiuto”, ma come una risorsa che non produce danno all’ambiente e offre l’opportunità di nuovi utilizzi dei suoi componenti, creando contestualmente opportunità di lavoro. Una lezione in linea con i principi lionistici contenuti nelle linee di indirizzo distrettuali per le cause umanitarie globali».