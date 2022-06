Il referendum non raggiunge il quorum

Non è stato raggiunto il quorum del referendum di domenica 12 giugno sulla giustizia. A recarsi alle urne in tutta Italia è stato circa il 20% degli aventi diritto al voto; in Piemonte il 21,69 e in provincia di Vercelli 24,58%, questi i dati delle ore 23 di domenica.

Per le elezioni comunali che riguardano 7 comuni del vercellese, Borgosesia, Varallo, Saluggia, Ronsecco, Ghisalengo, Campertogno e Civasco, lo scrutinio inizierà alle 14 di oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno 2022.