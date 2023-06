Claretta Breddo nuovo presidente del Rotaract Vercelli

Si è tenuto domenica 25 giugno 2023 presso il Relais “Canonica di Corteranzo” di Murisengo il passaggio di consegne del Rotaract Club Vercelli, associazione di club di servizio istituita dal Rotary International per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, fondata nella nostra città nel gennaio del 1969.

Nella suggestiva location affacciata sui vigneti del Monferrato, Luca Martinotti, che ha guidato il Club nell’anno sociale 2022/2023, ha passato il testimone a Claretta Breddo, che aveva già avuto incarichi sia di club, sia distrettuali e che aveva già fatto parte di Interact, organizzazione rotariana riservata agli under 18.

Amicizia e crescita personale

Prima dell’atteso momento del “Passaggio”, ha preso la parola Luca Martinotti “Un anno sociale è fatto di tante cose. Amicizia, cooperazione, crescita personale e molto altro. Posso ritenermi grato di questa opportunità concessami. Per quanto umile il nostro club quest’anno è riuscito nella sfida di portare avanti numerose iniziative: grandi progetti (collaborando con il nostro Rotary padrino); sviluppare service efficaci nel territorio vercellese; e contribuire alla realizzazione di opere anche a livello internazionale. Per quanto mi riguarda però, il successo più grande che come collettività di giovani abbiamo ottenuto è stato quello di riprendere in mano le nostre vite e la vita di club dopo tre anni che hanno impattato fortemente sulla nostra crescita”.

Indossata la spilla presidenziale, Claretta Breddo si è detta onorata per questo importante incarico che si è impegnata ad assumere con spirito di servizio ed entusiasmo, all’insegna dell’inclusione. La neo Presidente ha affermato “Nel mio anno mi piacerebbe tornare a realizzare alcuni service attivi, per poterci concretamente rendere utili alla collettività. Inoltre questo per il nostro Rotaract è un anno importante poiché si festeggeranno i 55 anni dalla sua fondazione in città, quindi ci terrei ad organizzare un evento per ricordare questo momento così speciale per noi. Collaboreremo direttamente sia con il nostro Rotary, in particolare attraverso il District Grant e mi farebbe molto piacere collaborare anche con altri Club Rotaract e con il nostro Interact, coinvolgendo anche altre associazioni del territorio in spirito di amicizia”.

A sottolineare l’importanza dell’evento, erano presenti il Responsabile Distrettuale Pierfrancesco Bianca, che rappresenta tutti i Club Rotaract del Nord Piemonte e Valle d’Aosta, la Presidente del Rotary Club Vercelli Adriana Sala Breddo, la Socia onoraria Rotaract Anna Pagni ed alcuni rappresentanti di altri Club Rotaract del Distretto 2031.

Nel suo intervento il Rappresentante Distrettuale Pierfrancesco Bianca oltre a portare i saluti del Distretto, ha tracciato le linee dell’attività distrettuale del prossimo anno sociale 2023/2024 ed ha affermato di attendersi una fattiva collaborazione dal Rotaract Club Vercelli.

Da ultimo Claretta Breddo ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo che risulta cosi composto: Past President Luca Martinotti, Vice Presidente Francesca Cavalchino, Segretaria Elisa Vigino, Tesoriere Federico Coppo, Prefetto Rebecca Baldo, Consiglieri Martina Filippone, Lucrezia Paggio, Samuele Giatti e Filippo Odone.