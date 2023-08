Asl Vercelli: "Ancora 500 posti disponibili sui medici di base in Valsesia"

"Mercoledì 2 agosto 2023 risultavano ancora circa 500 posti disponibili per la scelta del medico di base nella zona della Valsesia”. Lo rende noto il dottor Germano Giordano, Direttore del Distretto, a seguito delle code e delle lunghe attese verificatasi lo scorso 1° agosto al Lingottino di Borgosesia, legate al pensionamento di un medico della zona e all’arrivo di un nuovo professionista. Vicenda a cui i media locali hanno dato ampio risalto, contribuendo a indurre numerosi utenti alla “corsa agli sportelli”.

Scelta effettuabile anche on line

“La scelta del nuovo medico – prosegue Giordano – può essere effettuata online tramite il portale Salute Piemonte oppure di persona allo sportello Scelta e revoca di via Varallo 31, presso il Lingottino di Borgosesia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15. In ogni caso chi non fosse nelle condizioni di nominare un nuovo medico potrà fare riferimento agli ambulatori distrettuali di Borgosesia e Varallo attivati lo scorso mese di maggio per dare risposta ai cittadini della Valsesia rimasti senza medico di base”.

Le difficoltà a reperire nuovi medici di famiglia

“Consci della concreta difficoltà a reperire nuovi medici per l’area Nord – spiega il Direttore Generale Eva Colombo – avevamo già predisposto un progetto che mirava a potenziare gli ambulatori distrettuali di Borgosesia e Varallo reclutando una serie di medici attraverso un contratto di Guardia medica. Purtroppo però i professionisti individuati non hanno voluto sottoscrivere il contratto redatto dall’ASL ai sensi dell’Accordo nazionale vigente, richiedendo una tariffa più elevata che l’Azienda non può corrispondere. In ogni caso – rassicura il Direttore Generale – sono già in corso dei tavoli tra Regione e sindacati, per trovare un accordo con i medici di base per la presa in carico di ulteriori pazienti e si auspica una rapida soluzione”.

“Spiace constatare che – prosegue Colombo – alla notizia dell’arrivo di un nuovo medico di base, nella giornata del 1° agosto, molti cittadini si siano precipitati per richiedere di essere inseriti fra i suoi assistiti o per ricusare il proprio e ottenerne uno nuovo. In ogni caso nessuno sarà lasciato ‘orfano’”.

Nuovi orari degli ambulatori distrettuali per agevolare anche chi lavora

Nel periodo estivo l’attività degli ambulatori si sposta alla sola fascia pomeridiana, mentre rimane invariato il numero di ore settimanali garantite. I presidi osservano i seguenti orari:

a Borgosesia, nella sede della Guardia medica presso l’Ospedale, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18

a Varallo, presso la Casa della salute, aperto il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18.

Resta confermato che l’assistenza medica (visite domiciliari, ambulatoriali e prescrizioni specialistiche e farmacologiche) e le prestazioni infermieristiche saranno erogate previa prenotazione telefonica al numero 366-9357217 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15.

Per la prescrizione dei farmaci scrivere a distretto.borgosesia@aslvc.piemonte.it