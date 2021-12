Andrea Cane: “La Lega consolida e rafforza la sua presenza negli enti locali del Piemonte”

Elezioni provinciali

Foto: il segretario della Lega, onorevole Riccardo Molinari, con il presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino

"Una tornata elettorale, quella delle Provinciali piemontesi, in cui la Lega non solo consolida le sue posizioni ma avanza con numeri in crescita - con queste parole Andrea Cane, responsabile Enti locali della Lega Salvini Piemonte e Consigliere regionale commenta i risultati delle urne -; per la prima volta la Provincia di Alessandria sarà guidata dalla Lega con Enrico Bussalino, Sindaco di Borghetto Borbera ed anche responsabile degli enti locali del Carroccio della stessa provincia, che sarà affiancato dai Consiglieri Stefano Zoccola, Anna Sgheiz, Elena Gatti e Gian Paolo Lumi. Ringrazio per questo storico risultato tutta la Lega di questa Provincia che con il nostro Segretario regionale Onorevole Riccardo Molinari negli anni è cresciuta tantissimo grazie alla foltissima squadra di Sindaci e Consiglieri Comunali eletti in ogni zona di questo territorio”.

“A Vercelli – continua il consigliere Andrea Cane - portiamo i consiglieri provinciali Gianna Poletti, Margherita Candeli, Alessandro Montella, Massimo Basso, proseguendo a Novara sono stati eletti Arduino Pasquini, Michela Leoni, Davide Ferrari e Monia Mazza; ad Asti lavoreranno con il Presidente leghista Paolo Lanfranco i Consiglieri Simone Nosenzo e Davide Massaglia mentre a Biella i militanti della Lega eletti risultano Gigliola Topazzo, già Consigliere a Biella, e Barbara Cozzi Consigliere a Gaglianico. Anche a Cuneo portiamo due nuovi consiglieri provinciali, Stefano Rosso e Simona Giaccardi e a Torino seppur in minoranza è stato eletto Daniel Cannati in Città metropolitana, che sono certo saprà collaborare con tutti gli enti locali del Torinese, Valli e Canavese compresi, un territorio molto vasto che più di ogni altro ha bisogno di attenzioni quotidiane: infine evidenzio anche l’ottimo risultato di Ivan Rainoldi e Magda Verazzi che lavoreranno insieme nel Consiglio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola”.

“Un risultato - chiude Andrea Cane, che in Consiglio regionale ha la vicepresidenza della Commissione Sanità - che premia il paradigma della Lega che da sempre mette al centro il territorio e favorisce la coprogettualità tra istituzioni, ovvero tra gli enti superiori fino ai Comuni più piccoli che in Piemonte più di ogni altra Regione del nostro Paese rappresentano la linfa vitale delle nostre Province, custodi di cultura, tradizioni e passioni per le proprie origini”.

Election day

L'election day tenutosi ieri 18 dicembre, con i seggi aperti dalle ore 8:00 alle 20:00 presso le sezioni allestite nel Palazzo della Provincia e nelle sottosezioni di Borgosesia, Livorno Ferraris e Scopello, ha portato al voto 647 amministratori (70,17% degli aventi diritto) che hanno eletto il nuovo Consiglio provinciale, presieduto dal presidente Eraldo Botta.

Il dettaglio delle votazioni

Alle elezioni provinciali si sono presentate due liste che hanno ottenuto i seguenti risultati:

VERCELLI E VALSESIA - LA PROVINCIA DEI COMUNI - 18.293 voti

LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE - 66.711 voti

Secondo il metodo d'Hondt sono stati assegnati alle liste i seguenti seggi:

VERCELLI E VALSESIA - LA PROVINCIA DEI COMUNI - 2 seggi

LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE - 8 seggi

Sono quindi risultati eletti Consiglieri provinciali:

Davide Gilardino - 17.104 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Massimo Camandona - 7.534 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Pier Mauro Andorno - 7.223 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Sergio Svizzero - 6.714 voti - VERCELLI E VALSESIA - LA PROVINCIA DEI COMUNI

Alessandro Montella - 6.557 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Gianna Poletti - 6.394 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Gian Mario Morello - 6.293 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Mattia Beccaro - 6.275 voti - VERCELLI E VALSESIA - LA PROVINCIA DEI COMUNI

Massimo Basso - 5.753 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

Margherita Candeli - 5.215 voti - LA CASA DEI COMUNI - BOTTA PRESIDENTE

