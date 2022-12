Allerta Gialla per neve in Piemonte: a Vercelli nevischio

Arpa Piemonte ha diramato un'allerta gialla per neve nella giornata di domani, giovedì 15 dicembre, specificando: "I quantitativi saranno deboli sull’alto Piemonte, moderati altrove, con picchi più consistenti sui rilievi meridionali di Appennino e Alpi cuneesi. La quota neve sarà al limite tra il livello di pianura e la collina: in particolare, mentre a nord del Po è più probabile la pioggia mista a neve, a sud potremo avere neve fino al suolo, con accumuli al suolo più rilevanti tra cuneese e astigiano, anche su alessandrino e torinese dai 300 m in su".

In città forse solo una spolverata

Le previsioni per Vercelli arrivano al massimo a una "spolverata", come quella dell'altro giorno, appena marcata e poi nel pomeriggio nevischio. In questi casi basta poco perché si passi a qualche centimetro per terra oppure a pioggia. Consigliata comunque prudenza per chi deve mettersi per strada. Le temperature attese vanno da un minima di -1 ad una massima di +1, una giornata certamente grigia, umida e fredda!

Il Meteo del fine settimana

Il meteo della settimanta prosegue venerdì 16 con un piccolo aumento delle massime a +4 °C e possibilità di nebbia ghiacciata in serata e per il resto nuvoloso.

Sabato 17 dicembre tempo sereno ma nebbioso, con ghiaccio notte e mattina. Temperature fra -1 e 5 °C.

Domenica 18 dicembre nuvoloso con temperatura minima 1 °C er massima 5 °C.