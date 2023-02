Act your job: dieci percorsi da 600 euro per i giovani

Opportunità per i giovani tra 18 e 35 anni non compiuti, per partecipare ad un percorso finanziato dalla Regione e proposto dal Comune di Vercelli tramite l'Informagiovani, di orientamento al lavoro e breve esperienza presso un’azienda del territorio, al fine di promuovere nuovi posti di lavoro. Ai giovani che parteciperanno al percorso verrà riconosciuto un contributo di 600 euro.

Oltre all’età compresa tra 18 e 35 anni i candidati devono trovarsi in condizione di disoccupazione e in possesso di DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015).

Act your job

“I giovani del territorio potranno beneficiare di questa opportunità grazie alla capacità della città di Vercelli di attrarre risorse, infatti “Act your job” è finanziato con risorse regionali - afferma il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro - il progetto offre un percorso di orientamento alla vita lavorativa corredato da un’esperienza all’interno di un’azienda privata”.

Tutoraggio e stage

I giovani selezionati potranno partecipare ad un percorso di tutoraggio di almeno 30 ore (Job Hub) presso l’Informagiovani di Vercelli e, successivamente, sperimentare un percorso della durata di 40 ore presso un’azienda del territorio.

“Il progetto è frutto della proficua collaborazione tra enti del territorio che in maniera concertata cercano di attuare delle misure a favore dell’occupazione giovanile” aggiunge l’assessore alla Politiche Giovanili on. Emanuele Pozzolo.

La graduatoria

La graduatoria dei candidati verrà stilata secondo i criteri descritti nell’Avviso di selezione. I primi dieci selezionati parteciperanno al percorso come effettivi e sarà loro riconosciuto un “premio” di 600 euro per la partecipazione. Ulteriori dieci giovani saranno individuati come “riserve” e potranno eventualmente subentrare in caso di rinunce.

L’iniziativa è finanziata dal bando regionale “Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare!” e coinvolge nella progettazione e gestione, oltre all’Informagiovani del Comune di Vercelli, l’Agenzia Piemonte Lavoro e il Centro per l’Impiego di Vercelli, la cooperativa Start che collabora alla gestione dell’Informagiovani e le associazioni del terzo settore “6023 Unione degli studenti del Piemonte orientale” e “Gruppo ragazzi di S. Antonino” di Saluggia.

Scadenza 8 marzo 2023

È possibile candidarsi a realizzare il percorso entro il giorno 8 marzo 2023 presentando domanda secondo la modulistica predisposta e scaricabile sul sito vercelligiovani.it o disponibile presso l’Informagiovani, in Via Laviny 67 a Vercelli.

Per Informazioni contattare l’Informagiovani al numero 0161 64 93 54, scrivere a informagiovani@comune.vercelli.it o recarsi di persona presso la sede dell’Informagiovani a Vercelli.