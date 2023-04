75 anni di Costituzione: manifestazioni del 1° maggio a Vercelli e Borgosesia 

In occasione del 1 maggio 2023, Cgil, Cisl e Uil organizzano con corteo.

Eventi a Vercelli e Borgosesia

Nello specifico, a Vercelli, con il patrocinio del Comune, la manifestazione con corteo si ritroverà alle ore 10 all’inizio di corso Libertà (angolo via Garibaldi) per poi sfilare, dalle 10.30 - in compagnia della Banda musicale ‘Luigi Arditi’ di Crescentino - lungo corso Libertà, via F.lli Ponti, via Palazzo di Città, Piazza Municipio.

Alle ore 10.50, è previsto un saluto del Sindaco della Città, Andrea Corsaro e a seguire, dalle ore 11, Comizio in piazza Municipio in cui parlerà Anna Maria Poggio, Segretaria regionale CGIL Piemonte.

La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 12.

A Borgosesia, invece, il ritrovo è previsto per le ore 10 in piazza Martiri (lato giardini) mentre il Corteo si muoverà dalle ore 10.30 accompagnato dall’Orchestra di Fiati della Città di Borgosesia A.p.s.

Alle ore 11 è previsto il Comizio conclusivo dove parlerà Cristiano Montagnini, Segretario generale della FISASCAT CISL regionale.