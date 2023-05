Incontro di Italia Viva sul PNRR con due parlamentari

A Vercelli si parla di PNRR in un convegno organizzato da Italia Viva con la presenza del senatore Enrico Borghi e del deputato Luigi Marattin. L'appuntamento è fissato per il prossimo giovedì 11 maggio 2023 alle ore 18 in un incontro dedicato a “Il PNRR e le sfide di una stagione riformista” che siterrà nella Sala del Parlamentino dell’Ovest Sesia in via Duomo 1 a Vercelli. A organizzare l'evento è Francesca Tini Brunozzi che sarà moderatrice del dibattito aperto al pubblico.

Francesca Tini Brunozzi

Invitato anche i sindaci Corsaro e Ariotti

Hanno dato la loro disponibilità a intervenire: Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli e Presidente di Anci Piemonte; Angela Ariottti, sindaco di Santhià e membro del cda di Covevar; Marta Giovannini, sindaco di Verduno e Vicepresidente del Consiglio nazionale di Anci; Massimo Giuntoli, membro del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori.

“Ho voluto portare a Vercelli, con i parlamentari Luigi Marattin ed Enrico Borghi, due figure di spicco nell’ambito del riformismo per un confronto pubblico sul PNRR nella fase cruciale della sua attuazione, con riguardo particolare al contesto locale — ha dichiarato Francesca Tini Brunozzi —. Sono particolarmente grata ai sindaci Ariotti, Corsaro e Giovannini di aver accettato di portare il loro contributo, sostanziale come amministratori locali e significativo come osservatori speciali di realtà più ampie. Grazie all’Arch. Giuntoli (CNAPPC) per il suo contributo in ambito professionale a livello nazionale e come animatore di débat public a Torino. Sono altresì grata all’Associazione Ovest Sesia per ospitare l’incontro in un luogo così significativo per la tradizione di una infrastruttura storica come il Canale Cavour.”

Alle elezioni del 25 settembre 2018, Luigi Marattin, è stato rieletto alla Camera dei Deputati nella lista unica “Italia Viva-Azione” nel collegio plurinominale Cuneo-Asti-Alessandria, mentre Enrico BORGHI, eletto al Senato nel collegio Piemonte 02 per il Partito Democratico, è di recente entrato nel gruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe, rafforzando così la compagine di centro liberale riformista sul nostro territorio a fianco del senatore Ivan Scalfarotto già eletto nello stesso collegio Piemonte 02 per la lista “Italia Viva-Azione”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, si raccomanda la puntualità.