Tricerro: una Sagra della Lumaca con tante novità

Nella foto un gruppo di cucina della Famija Trisereisa nella scorsa edizione della Sagra.

«La “Sagra della Lumaca” è arrivata alla 24ª edizione: ci stiamo già preparando per il prossimo quarto di secolo che andremo a festeggiare l'anno prossimo».

Il presidente della Famija Trisereisa, Giovanni Caramello è entusiasta nell’avvicinarsi della classica festa e conferma che i volontari sono pronti per la festa e racconta le novità di questa edizione.

Le novità musicali

«Ci sono un po' di novità nella proposta musicale. Abbiamo deciso di inserire esibizioni di DJ set, tutte le sere, dopo gli spettacoli delle band e delle orchestre, a partire da mezzanotte, per tenere compagnia al pubblico più giovane ed intrattenerlo fino alla chiusura delle serate. Come lo scorso anno, abbiamo puntato sul pubblico giovane, pur mantenendo la tradizione, con il liscio e la musica per i “diversamente giovani”. Abbiamo due band, in apertura e chiusura, dedicate in particolare ai giovani: venerdì sera "80 voglia di 90 e 2.000", e lunedì, come tradizione, Shary Band. Nel mezzo, sabato sera la Free Music Band" e domenica sera, un piacevole ritorno: "Vanna e Isaia". Entrambi gli appuntamenti li consideriamo indirizzati agli amanti del Liscio e della musica da ballo più tradizionale».

Novità nel menù

Novità anche nella proposta dei Menù. «Quest'anno c’è pure una novità tra i dessert, il "Bunet": un dolce fresco per le calde serate di luglio, preparato dai nostri giovani in cucina. Anche loro gradualmente stanno entrando nel mondo della sagra, un passo importante per ringiovanire la cucina e stanno andando a integrare il lavoro delle nostre insostituibili cuoche, la cui esperienza è indispensabile. Le cuoche, sono i pilastri della nostra cucina, le nostre “executive chef”: senza di loro la festa non sarebbe possibile. Novità delle novità, abbiamo inserito nella parte bar, un nuovo Cocktail, nato da un’idea dei ragazzi: il "Mojto dell'Alpino", dedicato al nostro pluricampione italiano, europeo, mondiale e olimpico Amedeo Bagnis, in quanto alpino, appartenente al gruppo alpini di Tricerro, e all'esercito, proprio nel gruppo sportivo degli alpini. Non svelo ora gli ingredienti, ma assicuro che è gradevole da bere e invito tutti a consumarlo». La festa sarà pubblicizzata sui social.

Le ragazze selfie

«Il nostro “gruppo ragazze”, molto attivo, si occuperà di coinvolgere i presenti con selfie che saranno pubblicati sulle nostre pagine social. Abbiamo dato un'accelerata ancora più giovane alla Sagra, senza però dimenticarci delle tradizioni: la festa resta legata alla patronale di Tricerro».

Altre novità

Quest'anno è prevista una zona pedonale nelle vie del centro. «Dalle 18.30 fino al termine, sarà istituita una zona pedonale su tutto il corso principale per consentire alle persone di muoversi in completa sicurezza. Avremo come al solito il luna park che come da tradizione si dividerà tra piazza Cavour, la piazza del Comune e piazza San Giorgio e ci sarà la possibilità di muoversi per visitare le attività commerciali che ci sono in paese. Lunedì lo chef Fabio Villa, verrà in piazza a preparare l'ormai noto, celebrato e buonissimo risotto alla Lumaca. Ormai è tradizione che ci raggiungano persone da ogni parte del Piemonte e dalla Lombardia. Il menù delle quattro serate, sarà il classico menù tradizionale consolidato ormai da molti anni, con qualche novità. Abbiamo inserito i “peperoni in bagna cauda” e abbiamo tolto altri piatti per aggiornarci un po'. Aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni: viva la "Famija Trisereisa, viva San Giorgio e viva la sagra della Lumaca».

Il programma

Tricerro si appresta festeggiare il Santo Patrono, e la Famija Trisereisa è pronta, con tutti i suoi effettivi per la tradizionale Sagra della Lumaca, giunta alla 24ª edizione, in programma da venerdì 14 a lunedì 17 luglio.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Tricerro e di Borghi delle vie d’Acqua. Il ristorante aprirà tutte le sere alle 19.30 ed offrirà un menù di piatti tipici locali e altri che vedranno protagonista la lumaca. A partire dalle 22.30 saranno serviti panini con salamelle, hamburger o wurstel. Non mancherà l’intrattenimento musicale.

Tutte le sere, la cena proposta dalla Famija Trisereisa, sarà seguita dall’intrattenimento musicale di gruppi importanti e conosciuti, che accontenteranno tutti i gusti.

Le serate musicali

Si parte venerdì 14 luglio con il gruppo “80 voglia di 90 e 2000”, un indimenticabile viaggio nella musica disco dance, pop, reggaeton e commerciale che ha fatto ballare intere generazioni di persone.

Un tuffo nel passato, per rivivere le mode, i costumi, la spensieratezza di 40 anni di canzoni che hanno fatto storia.

Sabato salirà sul palco la “Free Music Band”, gruppo musicale che ha tra i suoi componenti alcuni tricerresi: non poteva quindi mancare ai festeggiamenti.

Domenica sera, un gradito ritorno, quello dell’orchestra “Vanna e Isaia”, che proporrà il suo tradizionale repertorio, con Liscio e revival. Lunedì, ormai è una consuetudine la presenza della “Shary Band”, alla sua 17ª partecipazione, che chiuderà la festa di Tricerro: una serata che non ha bisogno di molte presentazioni.

Dopo i concerti e le esibizioni dei gruppi che suoneranno in “prima serata”, a partire da mezzanotte per tutte le sere la musica continuerà con DJ Set.

Il menù

Questo il menù della Sagra della Lumaca. Antipasti: salame sotto grasso, Lingua in salsa, Insalata di mare, bistecca in carpione, roast-beef, peperone in bagna cauda, tomini, bruschetta. I Primi piatti: agnolotti al ragù e al burro e salvia, spaghetti allo scoglio(solo venerdì), risotto con lumache (solo lunedì), panissa (solo domenica). Secondi piatti: Lumache al verde con polenta, Lumache alla veneziana con polenta, bis Lumache verdi e veneziana con polenta, Lumache impanate con patatine, bistecche impanate, fritto di mare, spezzatino in umido con polenta, gorgonzola, polenta. Contorni: patatine, verdure pastellate e verdure grigliate. Dolci: Tartufatina, tartelle alla frutta e Bonet.

Riccardo Coletto