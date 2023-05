Patronale Asigliano: il programma della popolare manifestazione

Nella foto in evidenza un gruppo del Comitato Folkloristico Asiglianese.

La Festa Patronale di Asigliano è da sempre il primo evento in grande stile della stagione della Sagre, attirando sempre centinaia di persone per degustare le specialità cucinate dal Comitato Folkloristico Asiglianese e ballare con grandi orchestre.

Ed anche quest’anno il programma è ricco di appuntamenti, con una serie fittissima di eventi nella giornata di domenica.

Giovedì 11 maggio

L’apertura dei festeggiamenti avverrà giovedì 11 maggio alle 20,30, con il rito religioso della fiaccolata dalla Chiesa di San Vittore sino alla Chiesa parrocchiale e a seguire verrà celebrata la Novena.

Venerdì 12 maggio

Alle 19,30 apertura del padiglione gastronomico con menù alla carta al salone polifunzionale e alle 20,45 si procederà con l’inaugurazione della Patronale con il supporto della banda musicale Giovan Battista Viotti di Fontanetto Po.

Contestualmente si apriranno diversi eventi: nei sotterranei del parco comunale si aprirà la mostra “L'Arma dei Carabinieri nel corso della storia”; nell’ex-campo sportivo si inaugurerà la 46ª Mostra Mercato dell'Agricoltura, mentre nel parco comunale partirà la 41ª esposizione di autovetture, sempre molto attesa sia dai potenziali clienti che dalle concessionarie del territorio; all'auditorium Santa Chiara aprirà si festeggerà la 50ª edizione della collettiva di pittura fotografia e decoupage; mentre nel salone polifunzionale verrà aperto il banco di beneficenza.

Sempre nell'auditorium di Santa Chiara verranno esposti i lavori eseguiti dalle scuole materne, elementari e medie di Asigliano. Alle 22,15 serata giovani con la leva del 2005, per l’occasione farà tappa la famosa discoteca mobile “Radio Gran Paradiso”.

Sabato 13 maggio

Dalle 8 alle 13 in piazza Vittorio Veneto, in occasione della Festa della Mamma, la Lilt curerà l'iniziativa “Un'azalea per la vita”, con la distribuzione di piante a scopo benefico.

Alle 12 si celebrerà l'incanto dei carri per la 587ª corsa dei buoi, un momento cruciale per il risultato della competizione. La cerimonia si svolge in municipio a suon di “emine” ed è sempre molto seguita.

Alle 18 ci sarà poi la benedizione degli aurighi sul sagrato della Chiesa parrocchiale.

Al salone polifunzionale, alle 19,30, apertura del padiglione gastronomico con menù alla carta e dalle 21,15 per le vie del paese si esibirà “Fem Spettacoli” con “Luci Itineranti” una parata con trampolieri e performer luminosi.

Dalle 22 l'orchestra spettacolo Vanna Isaia allieterà la serata.

Domenica 14 maggio

Dalle 7 alle 9, in occasione della Festa della Mamma, in piazza Vittorio Veneto, ancora attiva “Un'azalea per la vita” e, dalle 9, apertura ufficiale dei festeggiamenti in onore del Patrono San Vittore, quest’anno è ospite la banda musicale Giovan Battista Viotti di Fontanetto Po. Dalle 10 alle 19 “Porte Aperte al Circolo 360 ° Sport”, con prove gratuite di tennis e padel. È consigliata la prenotazione al numero 345 - 2647144.

Ore 10 arrivo del “Carro del Pane” sul piazzale del Municipio.

Ore 10,30 Santa Messa solenne.

Alle 11,30 seguirà la benedizione del pane e la successiva processione dalla chiesa parrocchiale alla chiesa di San Vittore.

Alle ore 12 la partenza della 587ª Corsa dei Buoi, sarà come al solito il cuore della festa, pochi secondi ma magici.

A seguire, dalle 13, salone polivalente via al “Disnè dal dì dla Festa” con menù alla carta, è consigliata la prenotazione al 340/8347527. Alle ore 15 : spettacolo delle bande musicali a fiato A-T-pic Ensemble per le vie del paese e al parco comunale.

Dalle 16 alle 20 aperitivo musicale con Audyoled al parco comunale.

Alle 17 spettacolo con “Adrenaline bike show” con spettacoli di trial e freestyle Diego Donnebus all'ex campo sportivo.

Nuovo momento religioso alle ore 17,30, con la processione e successivo incanto del cero votivo sul sagrato della parrocchiale.

Alle ore 18 spettacolo di giocoleria ed equilibrismo “Squilibrio il Circoliere” sempre nell'ex campo sportivo. L’apertura padiglione gastronomico al salone polifunzionale sarà come al solito alle 19,30 e dalle 22 suonerà l’orchestra spettacolo Annamaria Allegretti AMA con ingresso gratuito.

Lunedì 15 maggio

Alle ore 7,30 distribuzione del pane Benedetto a tutte le famiglie asiglianesi e dalle 11 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti di Asigliano. Alle 19,30 apertura del padiglione gastronomico con menù alla carta, dalle 22 serata latino-americana a cura della Scuola danza May Accademy con dj Vale.

Martedì 16 maggio

Alle ore 20 è prevista lacorsa podistica “I quattro cantoni”, dalle 20,30 grande grigliata mista, serata karaoke e balli con dj Frank.

Alle 21 la scuola secondaria di primo grado di Asigliano presenta sfilata di abiti e accessori realizzati nell'ambito del progetto “Ricicreando e Ricisfilando”; lo spettacolo teatrale “Una bella differenza” e verranno eseguiti una serie di brani musicali.

Sarà questo l’ultimo atto dell’edizione 2023 della Patronale, si è deciso di anticipare di un giorno perché di solito il mercoledì sera aveva un afflusso inferiore agli altri giorni.

Una squadra affiatata

«Noi non ci siamo mai fermati, cerchiamo sempre di realizzare degli eventi - commenta il presidente del Comitato Paolo Dattrino - proprio perché la gente ce lo chiede; nei mesi scorsi abbiamo proposto diverse cene a tema. Questi appuntamenti sono stati realizzati perché, anche se può sembrare strano, parecchi compaesani volevano gustare piatti, che non sono facili da trovare, ovviamente se preparati rispettando le ricette tradizionali. Questa nostra continua attività ci ha permesso di mantenere vivo e unito il gruppo. Magari vista da fuori l’organizzazione di una manifestazione, non sembra così complessa, ma per chi la vive in tutte le sue fasi si rende conto di quante incombenze si devono affrontare che vanno da quelle burocratiche, ai preventivi per le orchestre, agli intrattenimenti collaterali.

In generale noi, anno per anno, ci siamo allineati a tutte le prescrizioni che vengono richieste. Abbiamo seguito i corsi antincendio, quello di HCCP, siamo entrati nell’ottica che per certi tipi di eventi, non essendo fatti in casa, sia necessario essere in linea con tutte le norme. Bisogna entrare nell’ordine di idee che per gestire queste manifestazioni bisogna avere la consapevolezza di ciò che si sta facendo: si ha una responsabilità enorme».

Luca Degrandi