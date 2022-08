Festa di San Bartolomeo a Trino: il programma

Una foto della passata edizione della festa patronale a Trino.

Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, Tributo agli ABBA, Explosion, Dj Prezioso, il comico Paolo Migone di Zelig, appuntamenti culturali e ottima cucina a cura della Pro Loco. Si annuncia una super festa di San Bartolomeo. Ci sarà pure il ritorno dello spettacolo pirotecnico, in programma martedì 30 agosto alle 23.30, visibile da piazza Comazzi.

Una kermesse con tanti protagonisti

La kermesse è organizzata dall'amministrazione comunale, con l'indispensabile collaborazione della Pro Loco di Trino, dell'Aoct e di altre associazioni trinesi. Sotto il mercato coperto di piazza Comazzi, climatizzato, i volontari della Pro Loco saranno impegnati a preparare la cena per ben cinque giorni consecutivi, a partire dalle 20 (da venerdì 26 a martedì 30 agosto).

Uno sguardo al programma

Non mancheranno gli eventi organizzati da Aoct e dai commercianti trinesi, con attività e iniziative commerciali di ogni genere, tra cui l’appuntamento con American Graffiti, festa a tema Old America, con esposizione di auto e moto. I giardini della Biblioteca saranno scenario per l’iniziativa del Lantarnin dal Ranatè, con appuntamenti culturali e musicali. A Palazzo Paleologo saranno inaugurati due mostre di valore: il lavoro ambizioso che racconta la storia della nostra città attraverso la pittura, realizzato in collaborazione con il liceo artistico Alciati finanziato dalla Regione Piemonte e co-finanziato dal Comune di Trino, e la mostra personale «Andata e Ritorno», di Aldo Dolcetti, ospite d’onore di questa patronale.

A margine della mostra, domenica 28 agosto, Dolcetti, oggi allenatore e tattico, nello staff di Max Allegri alla Juventus, si racconterà al pubblico, per «I sentieri della Conoscenza». Si potrà anche visitare gratuitamente il Museo “Gian Andrea Irico” grazie all’associazione Tridinum. I ragazzi di Artedù dedicheranno ai più piccoli in un pomeriggio di gioco-arte e percorsi outdoor. La banda Cittadina terrà un concerto in piazza Audisio.

Per tutta la durata della Festa, in piazza Garibaldi sarà presente il Luna Park.

Il sito della manifestazione con il programma completo e gli aggiornamenti è online: eventiatrino.it