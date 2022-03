Ad aprile torna il "FORA TUT": l'appuntamento dell'anno

Fora tut 2022

Torna il 2 e 3 aprile 2022 l’edizione primaverile del FORA TUT, con una serie di gustose e divertenti novità. L’appuntamento più atteso dell’anno si snoderà dal centro storico alla periferia di Vercelli, e vedrà i commercianti della città assoluti protagonisti del weekend, con la classica formula che porta all’esterno degli esercizi le migliori occasioni per la clientela. Moltissime le aziende della periferia che hanno richiesto di spostarsi in centro per poter godere del forte passaggio di clienti. Musica in strada con la band A-T-pic Ensemble diretta da Francesco Cilione venerdì, sabato e domenica. Tutti Fotografi con FORALAFOTO! Il pubblico sarà invitato a scattare una foto il 2 e 3 aprile, un fermo immagine del FORA TUT e postarlo su Instagram con l’hastag #FORATUTVERCELLI. La foto più cliccata sarà protagonista della campagna pubblicitaria del Fora Tut di settembre 2022. E in via Vittorio Veneto il Mercato Regionale Francese! Dall’1 al 3 aprile direttamente dalla Provenza e dalla Costa Azzurra un mercatino tutto da scoprire con tovaglie, saponi, lavanda, essenze. Da Parigi profumi, cosmetici e un’ampia gamma di accessori. E poi l’enogastronomia: formaggi, vini, salumi, biscotti, spezie, crepes, baguette.