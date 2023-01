Tronzano, presentazione del libro "Passione in pensione"

L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca Tronzano Vercellese, organizza la presentazione del libro di un'autrice di origini Tronzanesi, la Dottoressa Sara Padovano Psicoterapeuta Sessuologa, scritto a quattro mani l'insegnante e scrittrice Luana Valle.

Alla scoperta della vita di coppia

"E vissero per sempre felici e contenti! Ci sono le coppie delle favole e poi quelle della vita reale che per stare insieme devono amarsi, ma anche capirsi e un po' sopportarsi. La scienza dice che per una vita di coppia serena e duratura servono tre ingredienti fondamentali, secondo voi quali sono?" Lo racconteranno le autrici in una serata divertente:l'appuntamento è previsto per venerdì 20 gennaio 2023 ore 21 presso la Biblioteca Civica di Via Roma n. 13