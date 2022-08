Camminata Santhià-Oropa: sabato 3 settembre

Ritorna sabato 3 settembre il tradizionale appuntamento con la Camminata Santhià-Oropa, evento creato dalla palestra "Gym Tonic" con il patrocinio della Città di Santhià, in collaborazione con Gruppo Volontari Soccorso Santhià, Duomo di Sant'Agata Santhià, Slowland Piemonte e Borghi delle vie d'acqua.

Quaranta chilometri in compagnia con ritrovo previsto alle 23 di sabato 3 settembre in piazza Roma e rientro con mezzi propri; per informazioni e iscrizioni (5 euro) contattare la Palestra Gym Tonic o l'Ufficio Scuola del Comune di Santhià.

Gli organizzatori suggeriscono abbigliamento e scarpe idonee, una adeguata scorta di acqua e cibo ed è obbligatorio essere dotati di luci (frontale, torcia o pila) e gilet ad alta visibilità.