Trofeo Bertinetti: le grandi della spada a Vercelli

Sabato 19 novembre, Vercelli torna al centro del mondo della spada con il Trofeo Bertinetti. La leggendaria competizione organizzata dalla Pro Vercelli Scherma è giunta alla sua edizione numero 55. Per il secondo anno consecutivo a gareggiare saranno le nazionali femminili: oltre all'Italia di Chicca Isola, saranno in pedana Romania, Svizzera e Ungheria.

L'entusiasmo di Cito Bertinetti

Il presidente del Comitato Organizzatore Marcello “Cito” Bertinetti non nasconde orgoglio ed entusiasmo.

«A nome della famiglia Bertinetti, siamo molto felici ed è per noi un grande onore ricordare Marcello e Franco con una nuova edizione del Trofeo "al femminile", dopo il successo dello scorso anno. Ringraziamo di cuore la città di Vercelli, le sue istituzioni e il comitato organizzatore per continuare a rendere possibili, sempre con lo stesso entusiasmo, queste 55 edizioni».

Il programma sportivo

Gli assalti per l’assegnazione del torneo avranno inizio sabato 19 novembre, dalle ore 14, alla palestra Bertinetti di corso Amedeo De Rege, 45. Alle 21 appuntamento al Teatro Civico di Vercelli per l’ultimo incontro a squadre che vedrà impegnata l’Italia e a seguire, la premiazione e l’assegnazione dell’ambita “Spada d’oro – Aldo Vené”. La formula di gara sarà la stessa dell’anno passato. L’accesso ai luoghi del Trofeo sarà libero e gratuito.

La nazionale italiana

Rispetto alla squadra che ha trionfato nella scorsa stagione, solo un cambio tra le fila del quartetto azzurro. Insieme a Federica Isola, infatti, la Nazionale italiana schiererà guidata dal ct Dario Chiadò e dal maestro vercellese Massimo Zenga Germano, riconfermato a fondo pedana con l’Italia, schiererà: Robert Marzani (venticiseienne bergamasca, già campionessa italiana assoluta e campionessa europea U23), Nicole Foietta (ventiseienne di Pistoia, finalista di coppa del mondo, vincitrice della Coppa Europa a squadre con l’Esercito) e Alessandra Bozza (ventitreeenne torinese, già campionessa del mondo tra le juniores).

Il commento di Maurizio Randazzo

«Credo sia stato giusto confermare la scelta al femminile – sottolinea l’olimpionico, consigliere della Pro Vercelli e Vicepresidente vicario della Federscherma – sono certo che anche quest’anno Federica, reduce dalla medaglia d’argento ai mondiali a squadre del Cairo e pronta a ricominciare la nuova stagione di Coppa del Mondo al via questo week end a Tallin, possa riconfermarsi come una certezza per la nostra Nazionale».

Le altre nazionali in gara

Le squadre impegnate sono giovani, a parte poche eccezioni composte da atlete under 23, ma di primissimo livello, la ROMANIA schiera sicuramente la squadra più insidiosa. L’UNGHERIA per quanto riguarda la spada non si discute mai. La SVIZZERA parteciperà con una squadra diversa da quella che lo scorso anno in

finale aveva insidiato la vittoria azzurra. Per quanto riguarda le nostre aspettative, l’Italia sale sempre in pedana con l’obiettivo di vincere, in questo caso le atlete tireranno per consolidare la fiducia che gli è stata data e perché no, trovare un posto nella squadra che punterà a qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi. Sotto questo punto di vista, la gara rappresenterà certamente un’opportunità di crescita per queste atlete e servirà a noi tecnici per trarre utili considerazioni in ottica futura».

UNGHERIA: Dorina Emma WIMMER, Rita SZARVAS, Gyongyver Rebeka KALMAN, Reka Eszter SALAMON – Allen.: Csaba PARTALI

ROMANIA: Bianca Aurelia BENEA, Alexandra Paula PREDESCU, Greta Annamaria VERES, Maria Cristina CONSTANTINESCU – Allen.: Robert Mihaly RIGO

SVIZZERA: Anne-Clémence PIVETEAU, Isabelle BURKHARD, Iulia IZZO, Anastasia CONRAD – Allen: Guillaume LE GOUARE

ITALIA: Federica ISOLA, Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Roberta Marzani – Allen.: Dario Chiadò, Massimo Zenga Germano.

L'esibizione dei giovani talenti della Pro

Prima della premiazione finale, come nella scorsa edizione, largo alle giovanissime promesse dell’Associazione Scherma Pro Vercelli, che, come sottolineato dal suo presidente Riccardo Isola, quest’anno si pone l’obiettivo di rinforzare ancora di più il vivaio under 14, con l’ottimismo che deriva dal promettente avvio di stagione degli under 20: "C’eravamo lasciati a settembre con i successi estivi ancora negli occhi e l’entusiasmo per la ripresa dell’attività. Siamo felici che i primi due mesi ci abbiano regalato tantissimi podi anche di rilievo, come quello di Elia Galli, bronzo a Klagenfurt, nel prestigioso trofeo internazionale riservato ai Cadetti, oltre che delle squadre maschili e femminile, cat. Cadetti e Giovani, oro, argento e bronzo nelle prove a squadre regionali dell’ultimo week-end (Tra i maschi: 1º A.S. PRO VERCELLI (1) con Filippo CHECCO, Emanuele MANCINI, Andrea PORTA, Elia GALLI e 3° A.S. PRO VERCELLI (2) con Giacomo VERDUCHI, Marco FERRARIS, Nicoló CUSSOTTO. Tra le femmine, 2ª A.S. PRO VERCELLI con Eleonora ORSO, Matilde BELLINI, Lucia MIGLINO). Il 55° Trofeo Bertinetti è la prima manifestazione che l’Associazione Scherma Pro Vercelli ha deciso di sostenere in questa stagione, certa del supporto e della

vicinanza delle autorità civili e militari presenti sul territorio, del Coni Regionale e Provinciale e del Comitato Regionale della F.I.S. e grazie al sostegno di aziende e imprenditori locali che hanno con coraggio scelto di sostenerci nonostante tutte le difficoltà".

I ringraziamenti

Il presidente della Pro Riccardo Isola ha tenuto a ringraziare chi sostiene l'organizzazione dell'evento.

Il Comune e la Provincia di Vercelli, la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli;

il presidente del Coni Regionale Stefano Mossino e la delegata provinciale Laura Musazzo; i club service cittadini, l'Università del Piemonte Orientale.

E ancora Volvo Auto.var by Gruppo Nuova Sa-Car di Caresanablot, Riso Ecorì, Errea Play di Marzio Dan, Modo Hotel, Reale Mutua Assicurazioni, Be.Vi.Bi. di Franco Mangione, Cose di P di Paola Pasquino, Gioielleria Leonardi, Gallo Arti Grafiche, I.I.S. Galileo Ferraris di Vercelli, Dosio Music.