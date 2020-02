Coronavirus: confermata positività di una stretta collaboratrice del governatore della Lombardia

Coronavirus in Lombardia: il governatore Fontana in diretta poco fa (sono le 22 di mercoledì 26 febbraio 2020) ha confermato la positività di una sua stretta collaboratrice .

Dopo la conferenza stampa delle ore 18,30 annullata per verifiche su un dipendente della Regione, il presidente di Regione Lombardia Fontana ha confermato che una sua stretta collaboratrice è stata trovata positiva al Coronavirus. Ecco il VIDEO:

“Avrete visto che abbiamo annullato la conferenza stampa odierna. Questo perché hanno accertato che una mia stretta collaboratrice ha contratto il virus. E’ una persona che io stimo e che mi aiuta tantissimo. Anche noi della stessa squadra siamo stati sottoposti a un test: io per ora non ho contratto alcun tipo di infezione,e nemmeno gli altri membri del team. Possiamo continuare a lavorare e continuare questa battaglia: interrompere la diffusione del virus. Mi atterò alle prescrizioni: per due settimane cercherò però di vivere in una sorta di autoisolamento per preservare tutte le persone che vivono e lavorano attorno a me. Ho passato la giornata indossando per precauzione la mascherina: quando mi vedrete nei prossimi giorni così, no spaventatevi… sono sempre io. Con l’aiuto di tutti ce la faremo, io ce la metto tutta”.