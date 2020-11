Nuovo gruppo consiliare a Vercelli: arriva il partito “Cambiamo”

A Vercelli è stato costituito in consiglio comunale il gruppo di “Cambiamo”, il partito fondato da Giovanni Toti, governatore della Liguria.

Il gruppo

Nel consiglio comunale di Vercelli nasce il gruppo “Cambiamo”, legato al partito di centrodestra fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti. A costituirlo le consigliere Donatella Demichelis e Tullia Babudro, che hanno lasciato il gruppo consiliare della Lega.

In continuità

«La scelta di aderire alla nascente forza politica di centrodestra – spiega Donatella Demichelis, che guiderà il Gruppo consiliare – è conseguente alla condivisione di un nuovo progetto politico che rapidamente si sta sviluppando sul territorio nazionale, ed in particolare in Piemonte, sotto la guida esperta del senatore Massimo Vittorio Berutti. La decisione non si pone in contrasto con l’attuale amministrazione comunale, ma in piena continuità e con la volontà, nel rispetto dei nostri elettori e della città di Vercelli, di consentirci una maggiore partecipazione e condivisione delle scelte che si opereranno in futuro per il nostro territorio, per la sua crescita e il suo rilancio».

Risoluzione dei problemi

«Siamo certe – conclude Demichelis – che sulla scia del percorso virtuoso intrapreso dal partito del presidente Giovanni Toti in Liguria, la nostra scelta, declinata nel perimetro del centrodestra e in dialogo aperto che i nostri alleati storici, dimostrerà da subito ai cittadini la bontà dei nostri principi, delle nostre idee e valori ispirati a partecipazione attiva e alla risoluzione dei problemi dei tanti vercellesi che già da tempo ci chiedono una declinazione nuova e coraggiosa delle scelte del centrodestra e che sono pronti ad essere al nostro fianco in questa nuova avventura che è solo all’inizio».

Il segretario

«La nascita del gruppo consiliare di Cambiamo a Vercelli – dichiara il senatore e segretario nazionale Massimo Berutti – è un nuovo passo significativo nella crescita e nella diffusione sui territori di Cambiamo. Sono certo che gli amici vercellesi daranno un apporto significativo e fattivo alle dinamiche della nostra realtà».