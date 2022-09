“L’Europa incontra le Regioni”: un incontro per parlare di PNRR, caro energia e delle ripercussioni del conflitto

Il PNRR, il caro energia e le ripercussioni del conflitto. Sono questi i temi dell’incontro “L’Europa incontra le Regioni” in programma venerdì 30 settembre 2022, con inizio alle ore 18, in piazza Castello 165 a Torino, nella Sala della Trasparenza, gentilmente messa a disposizione dalla Regione Piemonte.

“L’Europa incontra le Regioni"

Nella prima tappa di questo stimolante percorso di ascolto e di confronto con gli stakeholder piemontesi si farà il punto sullo stato dell’arte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al Piemonte, anche per capire quali sono i progetti già decollati e quali benefici stanno portando al territorio. Quindi si cercherà di capire come sta impattando il caro energia sulle imprese e sulle famiglie analizzando nel contempo anche le ripercussioni economiche causate dalla guerra della Russia in Ucraina.

A confrontarsi con gli europarlamentari saranno Alberto Cirio, presidente di Regione Piemonte; Domenico Monge, Ceo di Monge Spa, di Monasterolo di Savigliano, la più importante realtà produttiva e industriale italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti, attiva in ben 80 Paesi; Anna Di Mascio, portavoce Forum del Terzo Settore del Piemonte. Nel corso dell’incontro ci sarà la testimonianza di Luigi Giordano, Ceo di Giordano Spa di Boves e consigliere nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

A dialogare con i rappresentanti delle istituzioni, dell’impresa e del terzo settore piemontese saranno tre europarlamentari: l’onorevole Irene Tinagli, Pd, presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari; l’onorevole Alessandro Panza, Lega, membro della Commissione Sviluppo Regionale; l’onorevole Tiziana Beghin, M5S, membro della Commissione Commercio Internazionale.

Al termine del confronto ci sarà spazio per un dibattito con gli stakeholder presenti. L’incontro – su invito – sarà aperto a istituzioni, amministratori locali, provinciali e regionali, imprenditori, presidenti di associazioni e giornalisti interessati a questi temi.

Per partecipare basta scrivere a marketing@netweek.it

I partecipanti al convegno: