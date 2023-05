Elezioni Collobiano: due donne in gara per diventare Sindaco

Un po' a sorpresa nel piccolo centro del Vercellese si è presentata una lista forestiera che in teoria non dovrebbe impedire la riconferma di Claudia Mognato, ormai storico sindaco del paese ma porta certamente una novità rispetto al passato.

Lista Rinnoviamo Collobiano

E’ pronta alla “sfida” a due Claudia Mognato per “Rinnoviamo Collobiano”. La sindaca desidera proseguire il cammino cominciato anni fa, che ha portato molteplici frutti sino ad ora.

Mognato insieme al suo gruppo ha presentato un programma dettagliato e ricco di spunti.

Oltre alla massima disponibilità da parte del sindaco alla popolazione, il gruppo desidera metter mano al piano regolatore per agevolare la cittadinanza, potenziare il rinnovamento dell’ambulatorio, rinnovare l’impianto di illuminazione e provvedere ad interventi di asfaltatura e manutenzione laddove sarà necessario. “Rinnoviamo Collobiano” vuole anche far di tutto per mantenere le tradizioni in paese con l’appoggio e il sostegno nell’organizzazione di eventi locali.

Tra i fili conduttori del programma anche l’ambiente, con il proposito di continuare a tutelare il territorio migliorando anche la raccolta differenziata.

Un programma in continuità con il passato per proseguire nell’amministrazione della località vercellese.

Nella lista si candidano a consigliere: Fabrizio Bonifacio, Laura Burocco, Alberto Buzzi, Daniele Fittabile, Francesca Florio, Emanuela Pasqua, Massimo Roncarolo, Alessandro Tattara, Silvia Torta, Ornella Trombini.

Lista Combatti per i diritti per Collobiano

Lucia Scrima è la seconda candidata per il posto da sindaco a Collobiano. Con “Combatti per i diritti per Collobiano” scende in campo contro il sindaco uscente Claudia Mognato.

Candidati a consigliere: Salvatore Veneto, Giuseppina Balluardo, Fabrizio Rossatto, Luana Fici, Mario Fontana, Fabio Iacovelli e Anna Elefante.

Il programma del gruppo guidato da Scrima presenta diversi punti.

Tra le priorità i trasporti, la sicurezza e la cultura. «E’ un progetto aperto, inclusivo ed eterogeneo che nasce dal basso e si mette a disposizione del paese con trasparenza».

Tra gli obiettivi c’è la cancellazione della tassa sul cambio d’uso per tutti gli immobili, il potenziamento della rete di illuminazione pubblica, con manutenzione delle strade.

La lista ha intenzione di puntare anche sulla sostenibilità, sul sostegno sulle attività del paese con la modifica del regolamento comunale e l'incoraggiamento di attività come self point attivi 24 ore su 24.

Tra i propositi c’è la creazione di una rete di cittadini che potrà essere strumento di prevenzione contro eventuali pericoli. Per i trasporti la lista vorrebbe anche potenziare le corse dei bus.

In generale è un movimento che si presenta anche altrove, incentrato sulla difesa dei diritti delle persone.