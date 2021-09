Elezioni Amministrative 2021 Quinto: l'appello del sindaco Ghisio

Comunali

La Lista 1 punta sui giovani ma nella tradizione di quanto già fatto.

Lista 1 - «Ghisio Sindaco». Candidato a Sindaco Giuseppe Ghisio.

Candidati consiglieri: Luigi Bertolone, Helene Chino, Monica Frisina, Giuseppe Pedrelli, Giulia Ristagno, Alice Socco, Alessandra Ticozzi, Giuseppe Vaccaro, Silvano Visintin, Enrico Zanello.

L'appello

«Cari concittadini, il 3 e 4 ottobre barrate Ghisio sulla scheda elettorale. Con me c’ è una squadra giovane dinamica, motivata. per affrontare cinque anni di crescita. La mia candidatura ha l’ambizione di voler rappresentare il territorio, i cittadini di Quinto e migliorare la qualità della vita. I traguardi ottenuti negli anni passati sono visibili a tutti, uno per tutti è la realizzazione delle villette entrando in paese, frutto di un lungo e attento lavoro e ha portato famiglie nuove in paese, l’illuminazione a led in tutto l’abitato per risparmio energetico, la ricerca di fondi per la salvaguardia del rio Orfinale e fondi per l’asfaltatura di via Roma e viale Rimembranza e per la realizzazione dei marciapiedi. Basta leggere il programma della Lista N 1 per rendersi conto che è formata da persone con le idee chiare , non solo titoli ma contenuti. Tutto ovviamente con la collaborazione dei cittadini, perché saremmo ben lieti di accettare tutti i suggerimenti e costruire insieme, perché Noi in questo paese ci abitiamo. Sapete che avete sempre trovato nella giunta uscente massima disponibilità e tutti i suggerimenti dati sono stati presi in considerazione; i giovani della lista hanno idee nuove per prestare orecchio alle esigenze di tutti e se voi Quintesi ci accorderete la vostra fiducia abbiamo in cantiere proposte innovative. Invito dunque tutti a votare la lista n 1 PER QUINTO perché vorrei chiederVi di essere parte di un percorso comune condiviso e collettivo».