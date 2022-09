Dalla Regione più fondi al Vercellese per il sostegno alla locazione

Aumentano i fondi a disposizione nel Vercellese per il sostegno della locazione privata messi a disposizione dalla Regione Piemonte. Ad annunciarlo i consiglieri regionali leghisti Dago e Stecco, che hanno lavorato per ottenere più risorse da destinare sul nostro territorio.

“Saranno i Comuni di Vercelli, Santhià, Gattinara e Borgosesia - sottolineano in una nota - a ricevere il riparto deliberato dall'assessore alla Casa sul fondo nazionale per la locazione privata, che vuole sostenere chi è meno garantito nella difficile congiuntura del caro energia”.

Il riparto di cui si parla ammonta a 25 milioni di euro del Fondo per la locazione privata, con un aumento di 4 milioni rispetto all’anno precedente.

“Un segnale importante di sostegno - concludono i consiglieri - in un momento difficile a causa dei rincari delle bollette energetiche e al relativo aumento dei prezzi. In Giunta e in Consiglio in queste settimane si sta lavorando per altre iniziative che hanno come scopo il sostegno concreto verso i piemontesi, nella fase complessa che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi”.