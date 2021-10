Come si vota: Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

politica

Sono 10 i comuni di pianura del Vercellese, fra quelli di pertinenza del nostro settimanale, che vanno al voto. Il centro più importante è Santhià dove si confrontano 4 liste, c’è molta attesa anche a San Germano dopo il commissariamento. Ad Albano si scontrano ben tre liste, due compagini si confrontano a Quinto, Greggio e Fontanetto Po, mentre sono ben 4 i comuni in cui c’è una sola lista: Borgo Vercelli, Borgo D’Ale, Prarolo e Arborio.

Apertura seggi elettorali

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 3 ottobre, quando i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, e lunedì 4 ottobre, seggi attivi dalle 7 alle 15. Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Per votare è necessario il documento di riconoscimento e la tessera elettorale, su cui è indicato l'indirizzo e il numero del seggio. Chi ha smarrito la tessera elettorale o deve rinnovarla, può recarsi presso l’ufficio elettorale del proprio comune.

Come compilare la scheda

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un solo candidato al consiglio, scrivendo il cognome nella riga affiancata al simbolo della lista. Per i comuni tra 5.000 e 15.000, quindi Santhià, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Se due bisogna che siano un uomo e una donna.