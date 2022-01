Meteo Vercelli: fine gennaio ballerino

Previsioni

Settimana di nuvole, nebbia e schiarite.

Fine gennaio decisamente ballerino a Vercelli. Questa settimana l'alta pressione favorisce bel tempo pressoché ovunque, con nubi in graduale diradamento fino a cieli poco nuvolosi. Banchi di nebbia tra notte e mattino sulle zone a confine con la Lombardia; gelate diffuse sia in pianura sia a fondovalle. Sulle Alpi cieli sereni. A Vercelli l'inizio della settimana sarà caratterizzato da nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli sereni al pomeriggio. Questo lunedì tornano le nubi in serata, ma non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -5°C, lo zero termico si attesterà a 182m. I venti saranno deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Il resto della settimana

Martedì: a Vercelli cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2565m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì: a Vercelli giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 2323m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Giovedì: a Vercelli tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 2852m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Venerdì: a Vercelli tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1327m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato: a Vercelli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1090m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Domenica: a Vercelli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1027m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

