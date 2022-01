Forti raffiche di vento previste per oggi pomeriggio

Attenzione!

Ultimo giorno di gennaio in pre-allarme per i volontari della Protezione Civile.

Per il pomeriggio di questo lunedì 31 gennaio 2022 sono previste forti raffiche di vento su Vercelli e il territorio circostante. A riportare l'allarme, segnalato in prima battuta da Arpa Piemonte, è stato l'assessore alla Protezione Civile, Gian Carlo Locarni, che ieri sera ha pubblicato un post su Facebook riguardo tale possibilità. Oltre a rilanciare l'allerta meteo, l'assessore ha provveduto a mettere in stato di pre-allarme il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile, che ha confermato la presenza di una squadra reperibile in caso di necessità. Attenzione, dunque, agli alberi e ai tetti malconci mentre si cammina per strada: nonostante la manutenzione del verde cittadino e i lavori di restauro degli edifici, c'è sempre il rischio che il vento faccia danni, come negli anni passati... Ecco due fra gli esempi più clamorosi: Disastro Viale Rimembranza: alberi sradicati, strada chiusa - Vento fortissimo volano i tetti del PalaBertinetti e di un palazzo in via Benadir



Il bollettino meteorologico regionale di Arpa Piemonte: Bollettino Arpa Piemonte

Il post su Facebook

«Con riferimento all’attività di monitoraggio dell'evoluzione meteorologica inerente il territorio del Comune di Vercelli eseguita dal Servizio Centrale Operativa, Sicurezza e Protezione Civile si comunica quanto segue: nelle prossime 36 ore sono previste condizioni di venti molto forti al suolo sul territorio di Vercelli. In relazione a quanto sopraesposto, si informa che è stato allertato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, il quale ha confermato la presenza di una squadra di Volontari in Pronta Reperibilità (3 unità), rapidamente operativa in caso di necessità.»

Queste sono le parole di allarme pubblicate ieri sera su Facebook dall'assessore comunale alla Protezione Civile, Gian Carlo Locarni. Buona sicuramente l'iniziativa di avvisare la cittadinanza anche tramite i canali social, affinché venga raggiunto il maggior numero di persone. Fino a quando quest'allerta cesserà, è importante cercare di mantenere la guardia alta affinché queste ore passino il più possibile senza incidenti e senza danni.