Santhià: Mostra Interregionale di Conigli rimandata al 21 e 22 marzo

L’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte Sezione allevatori cunicoli, del presidente Massimo Pigino, aveva in programma per le giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, la 41esima Mostra Interregionale di Conigli iscritti al registro anagrafico, al Centro Zootecnico “Ugo Morini”, Foro Boario, di Via Tagliamento a Santhià. La mostra, per le disposizioni nazionali in merito alla diffusione del Coronavirus, sarà rimandata in data 21 e 22 marzo e osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Nella foto un’immagine di un’edizione passata

