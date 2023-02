Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa alla 59° edizione di Filo

Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa alla 59° edizione di Filo

Mercoledì 22 e giovedì 23 Zegna Baruffa Lane Borgoesia sarà presente nello stand B05 di FILO, la fiera internazionale dedicata all'eccellenza dei filati e fibre. Si svolge nella location di Mi.Co Milano ed è una piattaforma di business con un'ampia varietà di collezioni e proposte, frutto di ricerca e innovazione continua.

In questa occasione ZBLB presenta in anteprima la nuova collezione FW 24/25 di filati per tessitura.

Il catalogo include una gamma di filati che caratterizzano da sempre la proposta dedicata alla tessitura e un’offerta che punta a valorizzare anche i filati da maglieria, fiore all’occhiello e fulcro del business di ZBLB, come base per creazioni in trama e ordito.

La proposta stimola all’utilizzo creativo di filati base lana, cardati, pettinati e fantasia, per realizzare tessuti in cui fili, finezze e performance si mischiano durante la lavorazione in macchina o telaio. Tra i 42 in collezione, non mancano tra i fili versioni più crepe o alte torsioni, particolarmente affini alle

richieste dei tessitori.

Giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, sempre all’ombra della Madonnina, Zegna Baruffa Lane Borgosesia partecipa al nuovo format espositivo: FEEL THE GREEN-BEHIND THE STAGE l'evento organizzato da Feel The Yarn che punta a raccontare l’eccellenza della filiera della maglieria italiana, ponendo l’accento su sostenibilità, creatività e know-how manifatturiero. La kermesse di svolgerà a “Officine del Volo” ha l’obiettivo di mostrare il “dietro le quinte” della moda dando spazio e voce ai suoi maggiori interpreti della filiera, ponendo attenzione ai pillar di 4Sustainability: PEOPLE, TRACE, MATERIALS, CYCLE, CHEM e PLANET.

Durante le due giornate si svolgeranno numerosi talk e saranno organizzati speed date per mettere in connessione studenti e aziende. Ci sarà inoltre la presentazione della capsule collection realizzata da Marie Nardi, vincitrice dell’edizione 2022 del Contest di Feel the Yarn che abbiamo

sponsorizzato con i nostri filati.