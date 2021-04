Offerte lavoro: nuove opportunità

GOMMISTA

Sostituzione e riparazione gomme automobili e motocicli

Luogo di lavoro a Borgosesia.

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio)

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Tenuta contabilità ordinaria e semplificata, registrazione prima nota, liquidazione Iva, elaborazione e spedizione F24, gestione scadenze fiscali, elaborazione modelli Unici, fatturazione elettronica, pratiche apertura e variazioni ditte.

Luogo di lavoro a Borgosesia.

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 1 A 5 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV.

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

TECNICO INFORMATICO

MANSIONI: percorso di formazione sistemistica a 360° per poi arrivare a svolgere attività in ambito IT in autonomia.

REQUISITI: diploma/laurea indirizzo informatico/elettronico, buona conoscenza lingua inglese, automunito.

Sede di Lavoro: Varallo(VC)

Modalità d’inserimento: Contratto da definirsi in fase di colloquio. Orario: dal lunedì al venerdì 8-12 e 13.30-17.30.

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: personale@tosi.it

TECNICO INFORMATICO

Tecnico addetto ai misuratori fiscali, ai fotocopiatori e personal computer

REQUISITI: diploma indirizzo informatico

Modalità d’inserimento: Apprendistato. Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: info@castoffice.it

ADDETTO ALLA TRANCIATURA DI PANNELLI IN LEGNO ART. 1 L.68/99

Luogo di lavoro in Provincia di Vercelli

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO

Modalità di Lavoro: PART TIME

Titolo di studio richiesto: LICENZA MEDIA

Patenti richieste: B

Tipologie di lavoratore ricercate: Categorie Protette

Invalidi civili con grado di invalidità superiore al 45% (Art. 1 L.68/99) (Requisito Obbligatorio)

Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% (Art. 1 L.68/99) (Requisito Obbligatorio)

Invalidi di guerra, invalidi per servizio dalla 1° all’ 8° categoria (Art. 1 L.68/99) (Requisito Obbligatorio)

PROGRAMMATORE INFORMATICO

Luogo di lavoro a Borgosesia

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: PART TIME

Tipologie di lavoratore ricercate: Categorie Protette

Invalidi civili con grado di invalidità superiore al 45% (Art. 1 L.68/99)

Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% (Art. 1 L.68/99)

Invalidi di guerra, invalidi per servizio dalla 1° all’ 8° categoria (Art. 1 L.68/99)

Non vedenti (Art. 1 L.68/99), Sordomuti (Art. 1 L.68/99)

GEOMETRA/DISEGNATORE

Studio Ingegneria in Vercelli cerca geometra/disegnatore, preferibile minima esperienza nella mansione. Diploma di geometra. Capacità di utilizzo sistemi informatici tipo autoCAD e contabilità

lavori. Conoscenza inglese livello base. Contratto da definire in sede di colloquio.

Luogo di lavoro a Vercelli

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 0 A 6 MESI

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. (Requisito Obbligatorio)

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Società elaborazione elettronica di dati in Vercelli cerca impiegato/a amministrativo/a per svolgere mansioni di segreteria e archivio, previsto inserimento in tirocinio, durata 6 mesi, full time, compenso mensile netto 600,00 euro. Richiesto diploma di scuola media superiore, discreta conoscenza informatica e patente B.

Luogo di lavoro

Italia: Vercelli (VC)

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. (Requisito Obbligatorio)

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)