Offerte lavoro: nuove occasioni da cogliere

Economia

Fra le possibilità anche 77 posti del servizio civile.

BARISTA

Requisiti: qualifica professionale inerente la mansione oppure diploma alberghiero

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: tirocinio di 6 mesi; full time; indennità di partecipazione 600 euro mensili netti.

Per candidarsi inviare il proprio CV alla e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto “RIF. 104866”.

IMPIEGATO/A

Mansioni: inserimento a computer dati clienti ed articoli

Requisiti: conoscenze informatiche; conoscenza contabilità; conoscenza lingua inglese base

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: tirocinio di 6 mesi; 30 ore settimanali; indennità di partecipazione 450,00 euro mensili netti.

Per candidarsi inviare il proprio CV alla e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto “RIF. 104864”

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 77 PROGETTI IN PROVINCIA DI VERCELLI

Pubblicato il Bando Nazionale per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 26 gennaio 2022 Ore 14.

Il Comune di Vercelli ne ha a disposizione 77.

Oltre che sul sito istituzionale del Comune si possono trovare maggiori informazioni e presentare domanda sul portale: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Al seguente link si potranno individuare i bandi attivi nella Provincia di Vercelli, ricordiamo che ci sono diverse altre realtà, ad esempio il Ctv, che possono offrire un posto: https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0

PARRUCCHIERE PER SIGNORA

Esperienza pregressa nella mansione

Luogo di lavoro: Borgosesia (VC)

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio)

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B

Per candidarsi cliccare QUI

TORNITORE DI METALLI

Descrizione: Conduttore di torni. Indispensabile residenza Alta Valsesia. Contratto da definirsi in fase di colloquio.

Luogo di lavoro

Italia: Provincia di Vercelli

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Patenti richieste: B

Per candidarsi cliccare QUI