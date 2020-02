Offerte lavoro: le nuove richieste delle aziende

EDUCATORI PER DISABILI– ANIMATORI – INTERPRETI – ISTRUTTORI SPORTIVI – ASSISTENTI BAGNANTI – FOTOGRAFI

Per la stagione estiva 2020 Cooperativa D.O.C. ricerca: ducatori/educatrici per minori disabili; animatori /animatrici; animatori/animatrici in lingua inglese – francese; interpreti lingua kazaka e russa; istruttori sportivi; assistenti bagnanti; istruttori di vela; fotografi

Requisiti: 21 anni, diploma di scuola Secondaria di secondo grado, per le figure educative è gradita laurea in Scienze dell’Educazione e/o titoli equipollenti.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato stagionale.

Destinazioni: le destinazioni di mare e montagna sono dislocate in tutta Italia e all’estero, in particolare: Piemonte, Friuli, Toscana, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Basilicata, Malta, Inghilterra.

Modalità di candidatura: è possibile inviare il CV a job@cooperativadoc.it e iscriversi alle giornate di selezione sul sito www.cooperativadoc.it

DUE OPERATORI SOCIO SANITARI

Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. ONLUS ricerca: Nr. 2 OPERATORI SOCIO SANITARI per Residenza per Anziani sita a Borgosesia (VC).

E’ richiesta disponibilità a turni, anche notturni.

E’ necessario avere la Qualifica e l’Attestato di O.S.S. riconosciuto da Regione Piemonte.

Inserimento immediato.

Candidarsi sul sito www.nuovassistenza.it sezione lavora con noi.

BADANTE CON PATENTE B – VICINANZE VERCELLI

Mansioni: assistenza a uomo non autosufficiente di 55 anni. Utilizzo sollevatore.

Requisiti: esperienza nella mansione. Indispensabile patente B.

Sede di lavoro: vicinanze di Vercelli

Tipologia d’inserimento: assunzione in base a CCNL lavoro domestico in regime di convivenza. Week end libero (da sabato mattina a lunedi mattina).

Modalità di candidatura: solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti contattare il Centro Impiego di Vercelli – Sportello Badanti – Tel. 0161 252775

IMPIEGATO RESPONSABILE UFFICIO SICUREZZA

Mansione: redazione piani sicurezza (pos), sopralluoghi in cantiere.

Requisiti: legge 68/99 (disabilità)

Titolo di studio: geometra

Sede di lavoro: VARALLO (VC)

Modalità di candidatura: inviare cv alla mail opollone@agenziapiemontelavoro.it

BARISTA/CAMERIERE

Mansioni: barista, servizio ai tavoli.

Requisiti: patente b ed auto propria. Sede di lavoro: vicinanze Borgosesia.

Tipologia di inserimento: contratto da definirsi in fase di colloquio. Orario: in settimana solo al mattino, week end serale. Giorno di riposo infrasettimanale.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero offerta 91772, possono inviare il CV a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it.

