Offerte lavoro: le nuove opportunità

CAMERIERE ADDETTO BAR

Profilo istatcameriere di ristorante

C ercasi persona dinamica, disponibile pre crescita lavorativa, orario distribuito al mattino o pomeriggio. Posto raggiungibile solo con mezzi propri.

Luogo di lavoro: Varallo

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa; NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

CARPENTIERE IN FERRO ESPERTO

Mansioni: carpentiere ferro addetto alla curvatura, saldatura e assemblaggio

Requisiti: indispensabile esperienza lavorativa nella mansione

Sede di Lavoro: Crescentino

Modalità d’inserimento: contratto a tempo determinato di 3 mesi a scopo assunzione contratto a tempo indeterminato. Orario full time – dal lunedì al venerdì

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: amministrazione@met-al-plast.it

LEGGE 68/99 ADDETTO MAGAZZINO

DescrizioneAzienda sita nel territorio vercellese cerca una figura addetta al magazzino

Luogo di lavoro: Tricerro

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Tipologie di lavoratore ricercate

Categorie Protette: Invalidi civili con grado di invalidità superiore al 45% (Art. 1 L.68/99) (Requisito Obbligatorio)

Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% (Art. 1 L.68/99) (Requisito Obbligatorio)

Invalidi di guerra, invalidi per servizio dalla 1° all' 8° categoria (Art. 1 L.68/99) (Requisito Obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

AIUTO POSATORE SERRAMENTI - TIROCINIO

Ditta vicinanze Santhià (VC) cerca posatore serramenti in tirocinio durata 3/6 mesi, full time, compenso mensile netto 600,00 euro. Al termine del tirocinio possibilità di assunzione con contratto di lavoro. Patente B - automunito.

Luogo di lavoro: Provincia di Vercelli

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

ADDETTA/O ALLA TENUTA CONTABILITÀ E DICHIARAZIONI FISCALI ESPERTA/O

Studio Professionale in Vercelli cerca impiegata/o addetta/o alla tenuta contabilità compreso il bilancio e dichiarazioni fiscali per le aziende clienti. Indispensabile comprovata esperienza lavorativa nelle mansioni. Tipo di contratto da valutare in sede di colloquio. Orario di lavoro full time: 8.30/12.30-14.30-18.30. Diploma di scuola media superiore (preferibile diploma di ragioneria) o laurea. Patente B - automunita/o. Buona conoscenza pacchetto Office.

Luogo di lavoro: Vercelli

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 5 A 10 ANNI (Requisito Obbligatorio)

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Competenze informatiche richieste

Programmi Gestionali: Office

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA

Società in Biella cerca per Vercelli, guardia particolare giurata. Indispensabile disponibilità al lavoro su turni anche notturni. Requisiti preferenziali: possesso porto d'armi in corso di validità per mansione guardia particolare giurata, esperienza nella mansione, diploma di scuola media superiore, conoscenza di base lingua inglese e conoscenza pacchetto office. Patente B - mezzo proprio. Tempo determinato 6 mesi, full time. Possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato,

Luogo di lavoro: Vercelli

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Per candidarsi cliccare QUI

TORNITORE/FRESATORE - TIROCINIO

Ditta vicinanze Vercelli cerca operatori su torni e frese CNC di ultima generazione. Richiesta base scolastica del settore meccanico con lettura disegno quotato. Diploma ITIS oppure attestato CNOS FAP settore meccanico. Iniziale tirocinio 3/6 mesi con possibilità di assunzione in contratto di apprendistato. Patente B - mezzo proprio. Preferibile minima esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Provincia di Vercelli

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

CAMERIERE DI RISTORANTE

Per ristorante di Vercelli ricerchiamo: cameriere

Requisiti: almeno minima esperienza nella mansione, professionalità, pulizia, conoscenza del servizio di ristorazione. Conoscenza a livello base della lingua inglese.

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi con orario full time 40 ore settimanali

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Per candidarsi cliccare QUI