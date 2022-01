Offerte lavoro: le nuove occasioni del mercato

Economia

COLLABORATRICE DOMESTICA AUTOMUNITA VICINANZE VERCELLI

Mansioni: pulizie domestiche, preparazione pasti, gestione n. 2 cani di taglia medio/grossa.

Requisiti: esperienza nella mansione. Pat. B e automunita.

Sede di lavoro: vicinanze di Vercelli (10 km da Vercelli).

Tipologia d’inserimento: assunzione in base a CCNL lavoro domestico (livello A o B a seconda dell’esperienza). Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Modalità di candidatura: solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti contattare il Centro Impiego di Vercelli – Sportello Badanti – Tel. 0161 252775 – 339 2901821

OPEN DAY AGENZIA GENERALI VERCELLI

Agenzia Generali Vercelli Piazza Pajetta, organizza un OPEN DAY volto a farvi scoprire la nostra offerta di lavoro.

Se vuoi entrare a far parte di un Team di professionisti stimolante, capace di concretizzare le tue ambizioni, questa è la tua occasione.

Partecipando avrai anche l’opportunità di scoprire cosa ci distingue e ci rende Leader sul mercato.

Inviaci il tuo CV aggiornato alla mail: recruvercelli@gmail.com

RAMMENDATRICE/PINZINA

Addetta/o alle operazioni di pinzatura, smacchiatura e debarratura

ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO O TEMPO DETERMINATO INIZIALE DI 6 MESI. DISPONIBILITA' IMMEDIATA

Luogo di lavoro: Italia: Crevacuore (BI)

Tipo di Contratto offerto: APPRENDISTATO

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B

Per candidature cliccare QUI

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO

Addetto magazzino e consegne. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Utilizzo PC

Luogo di lavoro: Serravalle Sesia

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: C

Per candidature cliccare QUI

COMUNE DI PEZZANA – AVVIAMENTO A SELEZIONE ART. 16 L. 56/87

N. 1 ESECUTORE OPERATIVO – TEMPO INDETERMINATO

Contratto: tempo indeterminato - full time

Mansioni:

– piccole manutenzioni del manto stradale (impiego di asfalto a freddo, riempimento buche, rifacimento basi per paleria);

– collocazione e rimozione della segnaletica verticale sul piano stradale;

– gestione operativa all’interno dei centri di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani (disciplina flusso ingressi e uscite, disbrigo pratiche d’ufficio, indicazioni al pubblico circa la ripartizione delle tipologie di rifiuto)

– interventi di sanificazione all’interno degli immobili di proprietà comunale

– mansioni relative all’utilizzo di decespugliatore, motosega, soffiatore e tagliasiepi

– e ogni altra mansione relativa al profilo professionale di “Esecutore Operativo”

Requisiti:

Diploma di scuola media inferiore (conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equiparato con analogo titolo presente nell’ordinamento italiano)

– cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea; cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

– patente B

– possesso di attestato per l’utilizzo dei fitofarmaci;

– possesso di attestato per l’utilizzo di: decespugliatore, motosega, soffiatore e tagliasiepi;

– possesso di attestato per l’utilizzo della gru su autocarro;

– possesso di attestato per il posizionamento della segnaletica su strada;

– possesso di attestato/di frequenza al corso di sicurezza sul lavoro (almeno corso base);

– possesso di attestato/di frequenza al corso per la gestione/maneggio dei Rifiuti Solidi Urbani

Modalità di candidatura: Sarà possibile presentare la propria candidatura dalle ore 08:00 del giorno 31/01/2022 alle ore 23:59 del giorno 01/02/2022. Le domande pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro.

Pe altre indicazioni seguire questo link

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Mansioni: impiegata front office; gestione pratiche amministrative e archivio; segreteria; contabilità

Requisiti: diploma in ambito amministrativo contabile; buon uso PC – Pacchetto Office; buona capacità organizzativa e di interazione con i clienti

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: contratto a tempo determinato 12 mesi per sostituzione maternità; full time

Per candidarsi inviare il proprio CV alla e-mail: ricercapersonalestudio02@gmail.com

TECNICO MANUTENTORE MACCHINE CAFFE’

Mansioni: manutenzione su macchine caffè e macinini

Requisiti: esperienza nella mansione; diploma di scuola media superiore; patente B

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: full time dal lunedì al venerdì 8:00/12:30 – 14:00/17:30; contratto da definire in base all’esperienza maturata (tempo indeterminato o apprendistato)

Per candidarsi inviare il proprio CV alla e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto “RIF. 105203”