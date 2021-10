Offerte lavoro: i nuovi profili ricercati

Economia

Alcune delle richieste veicolate dal Centro per l'Impiego di Vercelli

MANOVALE EDILE

Requisiti: preferibile esperienza anche minima nella mansione, buona volontà e voglia di apprendere, patente B, automuniti.

Modalità inserimento: contratto a termine iniziale con prospettiva di inserimento a lungo termine. Orario di lavoro full time giornaliero dal lunedì’ al venerdì.

Sede di lavoro: cantieri in Vercelli, Piemonte raggiungibili con mezzo aziendale dalla sede operativa di Vercelli

Per candidarsi inviare il proprio CV alla email: candidature.cpi.vercelli@agenziapemontelavoro.it scrivendo nell’oggetto della email ” 21859 -manovale edile”.

ADDETTO ALLA PULIZIA DELLE CAMERE

Pulizia camere hotel - tempo determinato per stagione invernale; orario part time 30 ore settimanali su 6 giorni: dalle ore 10 alle ore 15. Possibilità di alloggio e vitto.

Luogo di lavoro

Italia: Riva Valdobbia (VC)

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Esperienza pregressa: DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio)

Modalità di Lavoro: PART TIME

ADDETTO ALLE MACCHINE CONFEZIONATRICI

Preparazione e confezionamento. Richiesta capacità di memorizzazione codici. Assunzione mediante contratto di apprendistato.

Luogo di lavoro: Varallo (VC)

Tipo di Contratto offerto: APPRENDISTATO

Esperienza pregressa: NESSUNA ESPERIENZA

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

ADDETTA/O PREPARAZIONE ALIMENTARE – TIROCINIO

Mansioni: preparazione impasti, affettati per farcitura piade, crepes, ecc. Vendita prodotto finito, pulizia utensili, macchinari, area di lavoro ed aiuto organizzazione dell’attività

Requisiti: preferibile esperienza nelle mansioni e diploma alberghiero. Preferibile esperienza nell’utilizzo cassa e dell’affettatrice. Disponibilità turni diurni/serali fino alle ore 22.00, sabato, domenica e festivi

Sede di Lavoro: Vercelli

Modalità d’inserimento: tirocinio durata 6 mesi, tempo pieno, compenso mensile netto 600,00 euro

Modalità di candidatura - inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il Rif. 21675.

COMMESSO/A DI LIBRERIA – TIROCINIO

Mansioni: vendita e assistenza al cliente, approvvigionamento e allestimento scaffali

Requisiti: laurea triennale o magistrale. Età 18/29 anni. Al termine del tirocinio possibilità di assunzione in apprendistato. Spiccato interesse nel settore librario e amore per la lettura. Ottime doti relazionali. Attitudine al lavoro a contatto con il pubblico. Capacità di lavoro in squadra

Sede di Lavoro: Vercelli

Modalità d’inserimento: tirocinio durata 6 mesi, full time 40 ore settimanali, compenso mensile netto 600,00 euro

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il Rif. 21716