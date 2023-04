Se ne va Livio Carraro e lascia un vuoto infinito

La notizia è circolata nella redazione di Notizia Oggi Vercelli nella mattinata di sabato 10 aprile gettando i nostri giornalisti nel più profondo sconforto. Livio Carraro è morto all'età di 53 anni nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile mentre si trovava a Balzola a casa di amici. Si è spento per sempre il sorriso contagioso di un uomo dalle rare doti di bontà e simpatia, umile e incredibilmente forte nell'affrontare una vita che gli ha continuamente presentato il conto. Difficoltà che lui ha sempre saputo affrontare con il sorriso sulle labbra, glissando sempre con la battuta finale "Ma sì dai che ce la facciamo anche stavolta...".

Livio, ribattezzato "Bomber" dagli amici, abitava a Rive da molti anni, da quando con la mamma scomparsa una decina di anni fa si era trasferito dalla vecchia casa dietro il Cinema Italia in città. Erano in tantissimi a volergli bene e a dargli volentieri una mano, aiuti che accettava con grande dignità e ai quali ricambiava con la sua proverbiale simpatia. Impossibile, infatti, non essere coinvolti tra le risate nelle sue battute e nella sua voglia continua di scherzare.

Livio ha partecipato anche alla vita di redazione andando a portare per molto tempo il giornale alle forze dell'ordine il lunedì mattina: insieme alla copia di Notizia Oggi portava nei vari comandi anche il sorriso, dote rara al giorno d'oggi.

La data dei funerali non è ancora stata fissata.

SU NOTIZIA OGGI VERCELLI IN EDICOLA DA MARTEDì 11 APRILE I TANTI RICORDI DI UNA PERSONA DAVVERO ECCEZIONALE