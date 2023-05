Santhià: un viaggio nel mondo del jazz con Guido Michelone

Venerdì 26 maggio alle 21 a Santhià, nell’ambito della rassegna “Dialoghi di Primavera” , ci sarà un evento di grande spessore e tanto divertimento: infatti torna ospite Guido Michelone con la presentazione spettacolo del suo ultimo libro “Il jazz, istruzioni per il riuso”. Nel libro il critico musicale e docente universitario di Jazz Guido Michelone dialoga con Giuseppe Garavana, giovane chitarrista, cantautore e bluesman, trattando argomenti di cultura musicale e di stretta attualità e ricorda è un piacere averli nuovamente ospiti a Santhià.

Alla scoperta del jazz

In particolare la conversazione, all’interno del libro, verte sul jazz come musica ancora poco nota in Italia, ma in grado di essere amata da tutti. Michelone proprio attivo può vantare collaborazioni giornalistiche su quotidiani nazionali e riviste specializzate, oltre una serie di libri sull’argomento che stanno riscuotendo positivi riscontri di critica e di pubblico.