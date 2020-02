Santhià: inaugurata la mostra “Il Cammino del Cielo – Le Vie Francigene del Piemonte”

Martedì 18 febbraio è stata inaugurata la mostra fotografica “Il Cammino del Cielo – Le Vie Francigene del Piemonte”, organizzata dal gruppo fotografico “Il terzo occhio photography” di cui fanno parte Valerio Bianco, Franco Bussolino, Marco Corongi, Emilio Ingenito, Giorgio Veronesi e Pier Paolo Viola, i sui scatti sono esposti. La mostra sarà visitabile fino al 29 febbraio prossimo.

Nell’occasione il Sindaco Angelo Cappuccio ha annunciato la proclamazione di Santhià Città sulla Via Francigena, con voti unanimi e favorevoli.

Santhià rappresenta la 44esima tappa sulla Via Francigena nel tratto Roma-Canterbury, una tra le più frequentate dai pellegrini, sia da che verso Roma con circa 3 mila 500 passaggi annui, 1500 pernottamenti distribuiti tra l’ostello ed ancor più nelle strutture ricettive territoriali. Santhià ha anche un prodotto che la rappresenta “il biscotto del pellegrino” riconosciuto ufficialmente dalla DE.CO. locale; l’Amministrazione Comunale negli anni scorsi, prima in Europa, aveva favorito l’installazione di otto sagome del pellegrino, nei diversi punti strategici d’ingresso e in uscita dalla città con l’identificazione dell’ostello/infopoint francigeno.

