Rinnovato l'accordo di collaborazione fra Università e Concorso Viotti

Nella foto di Leonardo D'Amico una precedente edizione del Concorso di Pianoforte.

Dura ormai da dieci anni, dal 2013, la stretta collaborazione fra la Società del Quartetto di Vercelli e l'Università del Piemonte Orientale per l'organizzazione del il Concorso internazionale di musica “G.B. Viotti”. Un accordo che è stato rinnovato l'accordo riguarda lo sviluppo congiunto di sinergie organizzative per la diffusione del Concorso nell’ambito della comunità accademica e studentesca e della rete accademica nazionale e internazionale cui fa riferimento l’Ateneo.

La gara del 2023 sarà dedicata al pianoforte e le candidature per partecipare alla 73ª edizione stanno già iniziando ad arrivare nella storica sede della Società del Quartetto di Via Monte di Pietà, nel cuore del Teatro Civico di Vercelli.

«Il sodalizio fra la Società del Quartetto e l’Università del Piemonte Orientale - sottolinea Maria Arsieni, presidente della Società del Quartetto - finalizzato alla realizzazione del Concorso Internazionale di Musica Viotti, dura da ben dieci anni, grazie anche alla lungimiranza e alla grande sensibilità dei due Rettori che ci hanno sostenuto e hanno abbracciato, arricchendolo, il nostro progetto, il professor Cesare Emanuel e il professor Gian Carlo Avanzi. Abbiamo condiviso, in questi anni, con le donne e gli uomini dell’Università del Piemonte Orientale, dagli studenti, i "Viotti Angels", ai docenti, al personale dell’Ufficio Comunicazione guidato da Paolo Pomati, maestro di cerimonie della finale, fino alle massime cariche dell’Istituzione, tantissime esperienze ed emozioni, e molti successi. Per noi questo legame è ormai imprescindibile, per la qualità e il valore delle professionalità messe in campo. Oggi ci apprestiamo a varare la 73esima edizione del Viotti di Pianoforte che segna un record assoluto di partecipazione: ben 204 pianisti provenienti da 30 nazioni mondiali che prenderanno parte alle selezioni preliminari. Queste sono le premesse per un’edizione che si prefigura di altissimo profilo artistico e musicale, un’eccellenza riconosciuta universalmente della Città di Vercelli, ancora una volta insieme all’Università del Piemonte Orientale».