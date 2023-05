Protagonisti vercellesi al castello di Massazza per un evento Salone del Libro

In occasione della Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) al castello di Massazza (BI) domenica 21 maggio 2023 si svolgeranno diversi eventi fra libri e musica.

Dalle 10 alle 18 si snoderà un ricco programma che vedrà coinvolti due vercellesi, alicesi per la precisione: il pittore Luigi Barberis e il musicista e scrittore Lodovico Ellena che si esibirà in occasione in uno dei concerti previsti, presentando una sua nuova fatica: Lodovico Ellena & the Ganesh blues band. Ellena ha anche contribuito decisamente nell'organizzazione del concerto stesso, da profondo conoscitore della scena della musica psichedelica nostrana.

Il programma

Ecco comunque il programma che, al di là dei contributi vercellesi, è di tutto rispetto e merita una piccola gita fuori porta.

Luigi Barberis, pittore vercellese. Presentazione a cura di Daniele Neato

Esposizione dei quadri del pittore vercellese Luigi Barberis, molti provenienti da collezioni private in tutto il mondo.

Ingresso libero

Ore 15 – Concerto Rosalba Guastella

Cantante folk psichedelica torinese

Rosalba Guastella, ex corista del gruppo No-strange, presenterà il suo ultimo cd da cantante solista “Grace”, recentemente uscito e acclamato dalla critica. Performance prevalentemente acustica, accompagnata da musica dal vivo.

Ingresso libero

Ore 16 – Concerto

La forma delle nuvole

Gruppo musica underground

Dario Antonetti, figura storica della musica underground italiana e leader del gruppo Kryptasthie (Sensi nascosti) presenta insieme alla moglie Giulia il loro ultimo vinile 7 pollici “Congiunti”.

Ingresso libero

Ore 17 - Concerto

Lodovico Ellena & the Ganesh blues band

Performance semi elettrica di presentazione del cd omonimo Lodovico Ellena, voce, chitarra & tastiere, è stato il leader degli Effervescent Elephants, noto gruppo della scena psichedelica italiana degli anni ottanta; Daniele Boretto, batterista e membro della Ganesh Blues Band, lo accompagnerà alle percussioni in questo singolare live di presentazione del cd omonimo appena uscito.

Ingresso libero

Ore 18 - Concerto

The Pepper Machine

Standard Jazz e dintorni

Simone Santià, saxofonista attivo da 30 anni, vanta presenze in varie formazioni e collaborazioni con artisti come Gianni Basso, Fabrizio Bosso, Claudio Bonadè, Cheryl Porter e molti altri. Davide D’Urso al pianoforte, Daniele Neato alla batteria e Alberto Scarduelli al basso elettrico presenteranno un repertorio di standard e classici del Jazz, con elementi di Bossa e Funk Jazz.

Ingresso libero

Nel corso della giornata saranno inoltre offerte in omaggio fino ad esaurimento scorte decine di copie di libri editi da Gioventura Piemontèisa: dalla storia del Piemonte a storie locali di streghe, da libri per bambini ad altri volumi di carattere storico.