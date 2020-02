Museo chiuso e evento “Un caffè con…” rimadato

In ottemperanza all’ ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Piemonte del 23 febbraio 2020 il Museo Borgogna rimarrà chiuso al pubblico fino a nuove direttive. Comunichiamo inoltre che l’appuntamento de “Un caffè con…” previsto per mercoledì 26 febbraio è rimandato a data da definirsi.

Gli appuntamenti del mese di marzo

Anche il mese di marzo sarà ricco di appuntamenti e iniziative! Tutti gli eventi culturali del Museo Borgogna sono sostenuti da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Comune di Vercelli.

Nuovi orari d’apertura

Da sabato 1 febbraio 2020 il Museo osserverà un nuovo orario di apertura, in linea con i suggerimenti e le richieste dei nostri visitatori.

Il nuovo orario sarà:

martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30;

giovedì dalle 13.30 alle 17.30;

sabato dalle 10 alle 13;

domenica dalle 11 alle 17 (orario continuato);

lunedì chiuso.

Dal martedì al venerdì il Museo sarà come sempre aperto al mattino su prenotazione per scuole e gruppi.

